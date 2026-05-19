VANCOUVER, KANADA (19. Mai 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (FWB: 0G31) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/)) freut sich, die Ernennung von Dave D'Antonio zum Senior Vice President of Technical Services (technische Dienstleistungen) bei Vizsla Silver mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr D'Antonio verfügt über mehr als 18 Jahre internationale Erfahrung im Bergbau und hat leistungsstarke technische Teams in großen Untertage-Gold- und Basismetallbetrieben aufgebaut und geleitet. Seine Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Vizsla Silver das Silber-Gold-Vorzeigeprojekt Panuco im Westen Mexikos zügig in Richtung Produktion vorantreibt.

In dieser neu geschaffenen Position wird Herr D'Antonio den Aufbau der technischen Dienstleistungsfunktion des Unternehmens leiten, die alle Aspekte der Minenproduktion, der Aufbereitung und des Infrastrukturbetriebs umfasst. Seine Ernennung stärkt die technische Führungsrolle des Unternehmens und spiegelt dessen Engagement wider, das erforderliche Fachwissen zusammenzutragen, um einen beschleunigten Entwicklungszeitplan umzusetzen.

"Die Ernennung von Dave ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Produktionsreife des Projekts Panuco", erklärte Michael Konnert, President und CEO. "Daves Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Leitung großer, leistungsstarker technischer Teams in Weltklasse-Betrieben macht ihn einzigartig geeignet, uns bei der Umsetzung unserer Entwicklungsziele zu unterstützen. Wir freuen uns auf das fundierte Fachwissen und die Führungsqualitäten, die er in das Team einbringt."

Zuletzt war Herr D'Antonio als Leiter der Mine Technical Services (bergbautechnische Dienstleistungen) in der Mine Kainantu von K92 Mining in Papua-Neuguinea tätig, wo er ein multidisziplinäres Team von mehr als 100 Fachleuten leitete, das für die Bergbauplanung, Produktion, Geologie, Geotechnik, Hydrologie, Belüftung und Vermessung in einem der am schnellsten wachsenden Untertagegoldbetriebe der Welt verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit bei K92 Mining hatte Herr D'Antonio leitende technische und unternehmensweite Positionen bei OceanaGold inne, darunter die des Principal Mining Engineer auf Unternehmensebene und des Engineering Superintendent in der Mine Didipio auf den Philippinen, wo er eine Schlüsselrolle beim erfolgreichen Übergang vom Tagebau zu einem Untertagebetrieb mit Langlochstrossenbau mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr spielte. Herr D'Antonio hat einen Bachelor of Science in Bergbauingenieurwesen von der Queen's University und einen Executive MBA von der Rotman School of Management der University of Toronto. Er ist in Ontario als Professional Engineer (P.Eng.) registriert und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101.

Gemäß dem Omnibus-Aktienoptionsplan des Unternehmens wurden 3.908.000 Aktienoptionen ("Optionen") zu einem Ausübungspreis von 5,16 $, 1.849.000 Restricted Share Units (jeweils eine "RSU") und 300.000 Deferred Share Units (jeweils eine "DSU") an Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater (die "Optionsberechtigten") des Unternehmens gewährt. Die Optionen sind über einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar und werden in den nächsten zwei Jahren übertragen; die RSUs werden in drei gleichen jährlichen Tranchen ab dem ersten Jahrestag des Zuteilungsdatums übertragen. Die DSUs werden sofort übertragen und gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht, sobald der Optionsberechtigte sein Amt als unabhängiges Vorstandsmitglied niederlegt.

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver (TSX: VZLA | NYSE: VZLA) ist ein kanadisches Entwicklungsunternehmen, das Panuco, sein zu 100 % im Besitz befindliches Silber-Gold-Projekt in Sinaloa, Mexiko, vorantreibt. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 sieht eine jährliche Produktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren vor, einen Nettobarwert (5 %) nach Steuern von 1,8 Mrd. US-Dollar, einen internen Zinsfuß (IRR) von 111 % und eine Amortisationszeit von 7 Monaten bei einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar/Unze und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Vizsla Silver treibt gleichzeitig die Erschließung der Mine und die Exploration im gesamten Gebiet voran, mit dem Ziel, ein führender Primärsilberproduzent zu werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@vizslasilver.ca, besuchen Sie unsere Website unter www.vizslasilvercorp.ca oder rufen Sie uns unter (604) 364-2215 an.

Im Namen des Unternehmens

Michael Konnert,

President und Chief Executive Officer

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Zielsetzungen und Meilensteinen des Unternehmens; der strategischen Vision des Unternehmens im Anschluss an die geplante Entwicklung des Projekts Panuco und den Erwartungen hinsichtlich der künftigen finanziellen oder operativen Leistung nach einer solchen Entwicklung; der Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt Panuco zur Produktion voranzutreiben; sowie der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, den Shareholder-Value durch anhaltende Explorationserfolge, Projektentwicklung und operative Umsetzung zu steigern.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem: dass die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erteilt werden; die anhaltende Unterstützung durch die lokale Bevölkerung und die Regierung; stabile Markt-, politische und wirtschaftliche Bedingungen; eine angemessene Genauigkeit der Schätzungen der Betriebs- und Kapitalkosten; sowie anhaltend günstige Metallpreise und Wechselkurse.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und der gesellschaftlichen Akzeptanz; Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen; Inflation und Kostensteigerungen; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; Abhängigkeit von Auftragnehmern und Lieferanten; Risiken im Zusammenhang mit Eigentums- und Oberflächenrechten; Änderungen der Projektentwicklungs- und Bauparameter; Ungenauigkeiten in technischen oder wirtschaftlichen Modellen; das Risiko, dass sich die Annahmen der Machbarkeitsstudie als unzutreffend erweisen; sowie weitere Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Projekt Panuco wie in dieser Pressemitteilung vorgeschlagen oder überhaupt in Produktion genommen wird oder dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie realisiert werden. Der Zweck der zukunftsgerichteten Aussagen besteht darin, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Keine Produktionsentscheidung: Das Unternehmen hat noch keine Produktionsentscheidung für das Projekt Panuco getroffen. Eine Entscheidung über den Baubeginn wird erst nach Abschluss und Prüfung der detaillierten technischen Planung, der Finanzierungsvereinbarungen sowie nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen getroffen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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