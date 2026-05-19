Frankfurt (www.fondscheck.de) - Fondsgesellschaften flossen im ersten Quartal 2026 netto 40,1 Milliarden Euro neue Gelder zu, so der BVI Bundesverband Investment und Asset Management.Dabei hätten offene Publikumsfonds mit 33,6 Milliarden Euro ihren besten Jahresstart erzielt. Die bisherige Höchstmarke habe mit 33,3 Milliarden Euro im Auftaktquartal des Jahres 2000 gelegen. Offene Spezialfonds hätten aktuell 10,1 Milliarden Euro neue Mittel verzeichnet, geschlossene Fonds 0,6 Milliarden Euro. Aus Mandaten hätten Anleger netto 4,2 Milliarden Euro abgezogen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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