Der renommierte PEM-Lehrstuhl der RWTH Aachen ist mit zahlreichen Partnern aus Forschung und Industrie in das Forschungscluster "Fast Battery Customization" (FastBat) gestartet. Mit 50 Millionen Euro Fördergeld ausgestattet, widmet sich das Vorhaben dem Aufbau einer Batterie-Wertschöpfungskette im Rheinischen Revier. Wie das Attribut "fast" im Namen des Forschungsclusters ausdrückt, geht es dabei nicht nur um Batterieforschung im Elfenbeinturm, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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