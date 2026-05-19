© Foto: Julia Demaree Nikhinson - APWenige Minuten später wurde die wichtige Handelsroute wieder geöffnet, Brent-Rohöl fiel daraufhin um bis zu 11 Prozent. Der perfekt getimte Mega-Trade schürt neue Sorgen um Insiderwissen und Marktmanipulation.Während US-Präsident Donald Trump öffentlich immer wieder beteuerte, der Iran-Krieg werde "bald" enden, wurde über ein auf seinen Namen laufendes Brokerkonto offenbar massiv auf genau jene Branchen gesetzt, die von einer weiteren Eskalation profitieren könnten. Das geht aus neuen Offenlegungen des Office of Government Ethics hervor, die erstmals detaillierte Einblicke in die Handelsaktivitäten eines amtierenden US-Präsidenten geben. Demnach kaufte der Kontoinhaber während des Konflikts …Den vollständigen Artikel lesen
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