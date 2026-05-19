Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Mittwoch, 3. Juni 2026, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeRudi Cerne berichtet über ungeklärte KriminalfälleGeschwister-MordZwei tote Babys in zwei unterschiedlichen Städten. Nach mehr als 20 Jahren stellt sich heraus: Die beiden Kinder waren Geschwister.Überfall auf offener StraßeAm späten Abend kommt einer Frau ein unbekannter Mann entgegen. Sie will ausweichen, doch er versperrt ihr den Weg. Plötzlich schlägt er mit der Faust zu.Fall für die MordkommissionZwei Gäste geraten in einer Kneipe aneinander und werden des Lokals verwiesen. Kurz darauf liegt einer von ihnen mit schwersten Kopfverletzungen auf der Straße.Tatort RastplatzJeden Tag legen Lkw-Fahrer in Deutschland über 100 Millionen Kilometer zurück. Dabei schlafen sie oft auf Rastplätzen. Das nutzen unbekannte Täter aus - auf erschreckende Weise.Nächtlicher BesuchEine Frau schläft nachts in ihrem Bett und wird plötzlich mit Schmerzen wach. Ein Mann ist über ihr und schlägt auf sie ein. Wer ist der Fremde und was will er?XY-Preis 2026Ein 25-Jähriger verhindert, dass das Opfer einer Schlägerei im Gleisbett landet. Als es kurz darauf wieder zur Eskalation kommt, beweist er ein zweites Mal vorbildliche Zivilcourage.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6278069