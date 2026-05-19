Rohstoffe brechen aus. Gold rückt in den Mainstream und die US-Schulden steigen weiter. Jan Willhöft erklärt, warum Anleger diese Entwicklung nicht ignorieren sollten.Rohstoffe stehen vor einer möglichen Zeitenwende. Jan Willhöft von AXINO Capital erklärt auf wallstreetONLINE TV, warum der Bloomberg-Rohstoffindex nach jahrelanger Seitwärtsphase ein starkes charttechnisches Signal sendet und weshalb Gold, Silber, Kupfer und Minenaktien davon besonders profitieren könnten. Im Fokus stehen dabei auch Analysen von Crescat Research, Prognosen großer Banken wie die UBS, Goldman Sachs und Deutsche Bank sowie die Frage, ob Gold tatsächlich "immer mehr in den Mainstream" rückt. Doch Willhöft blickt …Den vollständigen Artikel lesen
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