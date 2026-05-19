Nordex Group setzt ihren positiven Auftragstrend im deutschen Heimatmarkt fort. Mit neuen Bestellungen über insgesamt 82 MW aus Nordrhein-Westfalen stärkt der Windturbinenhersteller seine Position im boomenden Onshore-Windmarkt weiter. Besonders interessant für Anleger: Die neuen Projekte zeigen, dass sich moderne Hochleistungsanlagen der neuesten Generation zunehmend als Standard im europäischen Ausbau der Windenergie etablieren. Nordrhein-Westfalen wird immer wichtiger für den Windkraftausbau Auftraggeber ist die Westfälisch-Niedersächsische Energie GmbH & Co. KG, die ihre langjährige Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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