Als führendes Unternehmen in den Bereichen Produkt, Innovation und Marktführerschaft anerkannt

Hervorzuheben sind fortschrittlicher JIT- und temporärer Zugriff, KI-Agenten-Governance, ein domänenübergreifender Berechtigungsgraph, eine ausgereifte Sitzungsüberwachung sowie umfassende Identitäts- und DevOps-Integrationen

Diese Auszeichnung untermauert die Führungsrolle von BeyondTrust im Bereich der privilegienorientierten Identitätssicherheit im Zeitalter von KI und nicht-menschlichen Identitäten



ATLANTA, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BeyondTrust , der weltweit führende Anbieter von privilegienorientierter Identitätssicherheit zum Schutz von Paths to Privilege , gab heute bekannt, dass das Unternehmen von KuppingerCole Analysts AG im 2026 Leadership Compass for Privileged Access Management (PAM) als "Overall Leader" ausgezeichnet wurde und in den Kategorien Produkt, Innovation und Marktführerschaft Spitzenpositionen einnimmt. Damit hat BeyondTrust in diesem Bericht zum sechsten Mal in Folge den Status "Overall Leader" erreicht - eine Auszeichnung, die nur einer kleinen Gruppe von Anbietern auf dem PAM-Markt zuteilwird.

Im Mittelpunkt der Anerkennung für BeyondTrust steht die BeyondTrust Pathfinder-Plattform , die Funktionen für PAM, Identity Threat Detection and Response (ITDR), Cloud Infrastructure and Entitlement Management (CIEM) sowie Enterprise Secrets Management in einer einzigen, integrierten Plattform vereint. Pathfinder bildet das ab, was BeyondTrust als "True Privilege" bezeichnet - es zeigt auf, wie sich Zugriffswege über Active Directory, Microsoft Entra ID, Cloud-Plattformen, SaaS, Endgeräte und nicht-menschliche Identitäten (NHIs) hinweg bilden - und verknüpft diese Erkenntnisse mit einer Risikobewertung und umsetzbaren Abhilfemaßnahmen. Die Plattform unterstützt den Einsatz in virtuellen Appliances, in selbst gehosteten On-Premise- und Private-Cloud-Umgebungen, als gehostetes SaaS sowie in appliancebasierten Lösungen und verfügt über Zertifizierungen wie ISO 27001/27701, SOC 2 Typ II, FedRAMP und PCI DSS.

"Die Tatsache, dass wir im KuppingerCole PAM Leadership Compass zum sechsten Mal in Folge als 'Overall Leader' ausgezeichnet wurden, spiegelt unsere kontinuierlichen Investitionen in den Aufbau einer Plattform wider, die jede Identität schützt - ob Mensch, Maschine oder KI-Agent", sagte Janine Seebeck, CEO von BeyondTrust. "Privilegien sind der rote Faden, der sich durch alle Identitätsgruppen und jedes Umfeld zieht. Da KI-Agenten und nicht-menschliche Identitäten inzwischen die am schnellsten wachsende Gruppe privilegierter Identitäten in Unternehmen darstellen, ist BeyondTrust in der einzigartigen Lage, diese mit derselben Sorgfalt zu verwalten, wie wir sie seit 20 Jahren bei menschlichen Administratoren anwenden."

KuppingerCole hob die umfassende PAM-Sicherheitsabdeckung von BeyondTrust hervor, die menschliche Identitäten, nicht-menschliche Identitäten (NHIs) und KI-Agenten umfasst, und verwies dabei auf die fortschrittlichen JIT- und temporären Zugriffsfunktionen der Plattform, die ausgereifte Sitzungsüberwachung für IT- und OT-Umgebungen, den domänenübergreifenden Privilegiengraphen für eine verbesserte Risikotransparenz, die robuste Verwaltung von geheimen Daten und Zertifikaten sowie die umfangreichen Integrationen in Identitäts- und DevOps-Ökosystemen. In dem Bericht wurde zudem der stark differenzierte Ansatz von BeyondTrust im Bereich der KI-Agenten-Governance gewürdigt, der die Erfassung, die Zuordnung von Berechtigungen und die Risikobewertung für Agenten in Azure Copilot, AWS, GCP, Google Vertex, OpenAI, Salesforce und ServiceNow umfasst.

Dass BeyondTrust in diesem Bericht zum sechsten Mal in Folge als "Overall Leader" ausgezeichnet wurde, fällt in eine Zeit, in der der PAM-Markt einen rasanten Wandel durchläuft. Der Umfang des privilegierten Zugriffs hat sich über menschliche Administratoren hinaus ausgeweitet und umfasst nun auch Dienstkonten, API-Schlüssel, Workload-Identitäten und KI-Agenten, die in hybriden und cloud-nativen Umgebungen mit weitreichenden Berechtigungen agieren. Die Plattform von BeyondTrust wurde speziell für diese komplexe Identitätslandschaft entwickelt und sichert jeden "Path to Privilege" über Endgeräte, Cloud, SaaS, OT und agentenbasierte KI hinweg.

Um ein kostenloses Exemplar des "KuppingerCole Analysts Leadership Compass for Privileged Access Management" aus dem Jahr 2026 zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://www.beyondtrust.com/resources/research/kuppingercole-leadership-compass-pam

Über BeyondTrust

BeyondTrust ist der weltweit führende Anbieter von privilegienorientierter Identitätssicherheit, der "Paths to Privilege" schützt. Identität allein stellt kein Risiko dar. Sondern die damit verbundenen Privilegien. Angesichts der rasanten Zunahme von Identitäten von Menschen, Maschinen und KI-Agenten in allen Umgebungen ist BeyondTrust das einzige Unternehmen, das darauf ausgelegt ist, privilegierte Zugriffe in all diesen Umgebungen von einer einzigen Plattform aus zu erfassen, zu kontrollieren und zu sichern. BeyondTrust genießt das Vertrauen von 20.000 Kunden, darunter 75 der Fortune 100-Unternehmen, und wird von führenden Branchenanalysten als Marktführer in mehreren Kategorien anerkannt. Das Unternehmen betrachtet Identitätssicherheit nicht als Verwaltungsproblem, sondern als strategischen Vorteil.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beyondtrust.com.

Über den "KuppingerCole Analysts Leadership Compass for PAM" 2026

Der "KuppingerCole Analysts Leadership Compass for PAM" 2026 bewertete Anbieter hinsichtlich grundlegender und fortgeschrittener Funktionen, darunter das Management privilegierter Konten und des Identitätslebenszyklus, die Verwaltung von Anmeldedaten und geheimen Informationen, das Endpunkt-Privilegienmanagement (EPM), Just-in-Time-Zugriff (JIT), Sitzungsmanagement und -überwachung, Unterstützung für cloud-native Lösungen und DevOps, KI-/ML-Fähigkeiten sowie Identitätserkennung und -transparenz.

Über KuppingerCole Analysts

KuppingerCole Analysts AG ist ein unabhängiges, weltweit tätiges Analyseunternehmen, das sich auf Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), Cybersicherheit, digitale Identität und Governance spezialisiert hat. Durch herstellerunabhängige Marktforschung, Beratungsdienstleistungen und Veranstaltungen wie die European Identity & Cloud Conference und die Impact Days unterstützt KuppingerCole Unternehmen dabei, digitale Komplexität in Klarheit zu verwandeln. KuppingerCole Analysts setzt sich leidenschaftlich für eine gute Cybersicherheit in allen Bereichen und Branchen ein.

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