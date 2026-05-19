Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Unternehmen mit Preissetzungsmacht sind für Anleger besonders interessant, da sich diese Fähigkeit langfristig oft positiv auf die Kursentwicklung auswirkt. Wenig schwankende und zugleich stetig wachsende Gewinne zählen zu den wichtigsten Treibern für Börsenbewertungen. Gelingt es einer Firma, höhere Preise durchzusetzen, ohne dass die Nachfrage spürbar nachlässt, können steigende Kosten leichter an Kunden weitergegeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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