FurtherAI, die speziell für die Versicherungsbranche entwickelte KI-Plattform, gab heute die Ernennung von Tom Bradley zum Leiter der Geschäftsaktivitäten in Großbritannien und der EU bekannt. Dies ist ein bedeutender Schritt in der internationalen Expansion von FurtherAI, da das Unternehmen damit eine lokale Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Versicherungsmärkte aufbaut.

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FurtherAI Appoints Tom Bradley to lead UK EU expansion

FurtherAI arbeitet bereits mit führenden Partnern in Großbritannien zusammen, und die Ernennung von Tom Bradley wird es dem Unternehmen ermöglichen, diese Beziehungen zu vertiefen, ein lokales Team aufzubauen und die schnell wachsende Nachfrage von Versicherern, MGAs und Maklern auf dem Lloyd's-Markt und in der gesamten Region zu bedienen.

Ein Markt, der sich im Bereich KI rasant entwickelt

Der Lloyd's-Markt und das breitere britische sowie europäische Versicherungsökosystem setzen KI in einem Tempo ein, das noch vor zwölf Monaten kaum jemand vorhergesehen hätte. Von Einreichungsportalen über Policenprüfungen bis hin zu Schadenfällen suchen Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette nach KI, die die Realitäten der Versicherungsarbeit bewältigt: unübersichtliche Makleranträge, Abweichungen bei Versicherungsscheinen, maßgeschneiderte Formulierungen und die Arbeitsabläufe zwischen den Kernsystemen.

Die Plattform von FurtherAI treibt diesen Wandel bereits in den USA voran und arbeitet mit Versicherern und MGAs wie Accelerant, Upland und Novacore zusammen. Das Unternehmen arbeitet mit drei der fünf größten Makler und vier der zehn größten Versicherer auf dem US-Markt zusammen. Mit Tom an Bord ist FurtherAI bestens aufgestellt, um diese Tiefe auch Anbietern in Großbritannien und der EU zu bieten.

Über Tom Bradley

Tom wechselt von Azur Technology zu FurtherAI, wo er die Geschäftsaktivitäten in den USA leitete und MGAs sowie Versicherern bei der technologischen Transformation half. Zu Beginn seiner Karriere unterstützte er die Gründung mehrerer MGAs in den USA und Großbritannien und baute dabei enge Beziehungen im globalen Spezialversicherungsmarkt auf. In der Programmversicherungsbranche ist er für sein Urteilsvermögen und seine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Projekten für die Betreiber, mit denen er zusammenarbeitet, bekannt.

Nun kehrt er nach London zurück, um die Expansion von FurtherAI in Großbritannien und der EU aufzubauen und zu leiten.

Ein Zitat von Aman Gour, Mitbegründer und CEO von FurtherAI

"Tom hat seine Karriere damit verbracht, Versicherungsunternehmen dabei zu helfen, Technologie tatsächlich für ihr Wachstum zu nutzen, und er kennt diesen Markt auf beiden Seiten des Atlantiks. Es gibt niemanden, den ich mir lieber für die Leitung unserer Expansion in Großbritannien und der EU vorstellen könnte. Ich kenne ihn seit über einem Jahr, und der Zeitpunkt seiner Rückkehr nach London war fast zu gut, um wahr zu sein."

Ein Zitat von Tom Bradley

"Der Londoner Markt und der breitere britische/europäische Raum entwickeln sich im Bereich KI rasant, und in einer zunehmend globalen Versicherungslandschaft, in der Versicherer, MGAs und Makler in den USA und Europa tätig sind, ist der Zeitpunkt genau richtig und es besteht ein echter Bedarf an einer nachhaltigen Lösung. Ich freue mich darauf, die Plattform und den Ruf von FurtherAI in diese Märkte zu bringen und gleichzeitig eng mit den Partnerschaften verbunden zu bleiben, die wir in den USA aufgebaut haben.

Aman und ich kennen uns schon eine Weile, und wir haben schnell festgestellt, dass wir Seelenverwandte sind, die eine Leidenschaft für diese Branche, ihre beziehungsorientierte Kultur und die Komplexität teilen, die die Schaden- und Unfallversicherung so einzigartig macht. Diese Verbindung ließ den Wechsel zu FurtherAI wie einen natürlichen nächsten Schritt erscheinen.

Was mich an FurtherAI gereizt hat, ist der ausschließliche Fokus auf Versicherungen und die nachweisliche Hingabe, es richtig zu machen. Die Kultur, die Aman und Sashank aufgebaut haben, ist eine, der ich angehören möchte, und mein Fokus wird darauf liegen, diesen partnerschaftlichen Ansatz bei Versicherern, MGAs und Maklern in ganz Großbritannien und Europa zu etablieren."

Über FurtherAI

FurtherAI ist die KI-Plattform für die Versicherungsbranche. Das von Andreessen Horowitz und Y Combinator unterstützte Unternehmen hat kürzlich eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar abgeschlossen und arbeitet mit über 25 Unternehmenskunden aus den Bereichen Versicherer, MGAs und Makler zusammen, darunter drei der fünf größten Makler und vier der zehn größten Versicherer. Die Plattform von FurtherAI unterstützt die Bearbeitung von Anträgen, das Underwriting und die Prüfung von Policen, das SOV-Mapping, die Schadenbearbeitung sowie die Überprüfung von Richtlinien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und expandiert derzeit nach Großbritannien und in die EU.

Weitere Informationen finden Sie unter [furtherai.com].

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