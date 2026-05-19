Der Schnellladeanbieter Electra hat zum 18. Mai seine Tarifstruktur in Deutschland angepasst. Das Abo-Modell "Electra+ Smart" kostet so beispielsweise nun 4,99 statt 9,99 Euro pro Monat, der Preis pro Kilowattstunde an den eigenen Ladesäulen sinkt von 0,39 auf 0,34 Euro. In Frankreich und Belgien führt das Unternehmen zudem dynamische Preise ein. Electra hat seine Preise innerhalb der vergangenen zwölf Monate bereits mehrfach angepasst. Jetzt folgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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