Wer in Düsseldorf am Ladepark Fährstraße Strom zieht, kann sich Essen von der benachbarten McDonald's-Filiale direkt ans E-Auto liefern lassen. Jeder Ladepunkt hat dazu eine eigene "Tischnummer'. Das neue, einfallsreiche Angebot stellen die Stadtwerke Düsseldorf in einem Linkedin-Post vor. Der Ladepark Fährstraße wird von dem Versorger betrieben und die Möglichkeit zur Essensbestellung und -lieferung haben die Stadtwerke zusammen mit McDonald's ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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