© Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer UnkelDie SEC könnte schon bald den Handel mit tokenisierten Aktien erlauben. Michael Burry warnt bereits vor einer "Cyberpunk-Zukunft" und neuen Risiken für Anleger.Die US-Börsenaufsicht SEC arbeitet offenbar an einem weitreichenden Plan, der den Handel mit tokenisierten Aktien auf Krypto-Plattformen ermöglichen könnte. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte die Behörde bereits in dieser Woche eine sogenannte "Innovationsausnahme" vorstellen. Damit würden digitale Token zugelassen, die den Kurs klassischer Aktien wie Apple oder Amazon nachbilden - auch dann, wenn die Unternehmen selbst dem nie zugestimmt haben. Die Token könnten künftig auf dezentralen Kryptoplattformen gehandelt werden und …Den vollständigen Artikel lesen
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