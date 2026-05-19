S&P 500 im Chart-Check: "Sell in May" - nicht 2026

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Diese Woche nimmt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, im Daily Trading TV die wohl bekannteste Börsenregel unter die Lupe: "Sell in May and go away". Was steckt historisch dahinter, welche Hinweise liefert das Winterhalbjahr - und wie ist die Ausgangslage in diesem Jahr?



Außerdem im Chart-Check: der S&P 500. Nach einem fulminanten Start ins Jahr markierte der Index im Mai bei rund 7.517 Punkten ein neues Allzeithoch. Damit hat er bereits seine langfristige durchschnittliche Jahresrendite von etwa 8 % erreicht - und insbesondere in den vergangenen zwei Monaten deutlich an Momentum gewonnen. Doch wie belastbar ist diese Bewegung? Und was signalisieren wichtige Indikatoren wie RSI und MACD?



Jörg Scherer ordnet die aktuelle Lage ein und identifiziert die Schlüsselmarken, die als charttechnische Kernunterstützung fungieren. Könnte sich der Markt nun am Ende seines Aufwärtstrends befinden? In diesem Video erfahren Sie, welche charttechnischen Hürden dem S&P 500 jetzt bevorstehen und was für eine nachhaltige Entwicklung nun vorteilhaft wäre.



HSBC Daily Trading TV 19.05.26: "Sell in May" - nicht 2026?"









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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









