Die Home Depot-Aktie stand zuletzt stark unter Druck an der Börse. In den letzten drei Monaten ging es mit dem Kurs der weltgrößten Baumarktkette um über -20% bergab. Und auch am Dienstag verliert Home Depot weitere -1% an Wert. Fielen die Quartalszahlen des Baumarktriesen denn so schlecht aus und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Solide Zahlen Das Zahlenwerk von Home Depot hat traditionell nicht nur Bedeutung für das Unternehmen selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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