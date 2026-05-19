© Foto: Michael Kappeler/dpaDer chinesische Yuan müsste um ein Fünftel zulegen, sagen Experten. Während der Markt die Währung unaufhaltsam nach oben treibt, vollführt Peking einen riskanten geldpolitischen Drahtseilakt.Es ist ein Paradoxon, das die globalen Devisenmärkte in Atem hält: Auf der einen Seite kämpft die chinesische Wirtschaft mit einer hartnäckigen Immobilienkrise und verhaltenem Konsum im Inland. Auf der anderen Seite zeigt sich der chinesische Yuan (CNY) gegenüber dem US-Dollar so robust wie seit Jahren nicht mehr. Glaubt man den Analysten der führenden globalen Investmenthäuser, steht die eigentliche Aufwertungswelle erst noch bevor. Der Yuan, so das fast einhellige Urteil von Goldman Sachs bis zur …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE