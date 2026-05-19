Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat in einem aktuellen Rating die besten Privatrenten gekürt. Demnach gewinnen fondsgebundene Lösungen deutlich an Bedeutung. Außerdem gibt es im Markt eine klare Verschiebung hin zu Produkten, die Flexibilität mit planbarer Sicherheit verbinden. Flexibilität - mittlerweile fast schon ein Buzzword beim Thema Altersvorsorge in Deutschland. Doch anscheinend zurecht, wie das aktuelle Privatrenten-Rating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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