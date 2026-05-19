Der Goldpreis gerät erneut unter Druck. Steigende Inflationserwartungen, höhere Anleiherenditen und ein fester US-Dollar belasten das Edelmetall spürbar. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit rund um den Nahen Osten und die Geldpolitik der US-Notenbank.Gold fällt trotz geopolitischer Risiken Der Goldpreis ist am Dienstag deutlich gesunken und fiel zeitweise bis auf 4.476 US-Dollar je Unze. Damit erreichte XAU/USD den niedrigsten Stand seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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