© Foto: DALL-EDie höchsten Zinsen seit 20 Jahren sollten Investoren anlocken. Doch die Auktionen floppen. Steigende Inflation und globale Konkurrenz lassen Amerikas Schuldenfinanzierung wackeln.Die Renditen für US-Staatsanleihen klettern auf Höchststände, die man seit der globalen Finanzkrise 2007 nicht mehr gesehen hat. Für die 30-jährigen Papiere (Treasuries) zahlen die USA inzwischen zeitweise über 5 Prozent Zinsen. Doch anstatt dass Investoren begeistert zugreifen, um sich diese Traumrenditen zu sichern, herrscht an den Märkten gähnende Leere. Die jüngsten Auktionen für 3-, 10- und 30-jährige US-Schulden stießen auf ein bemerkenswert unterkühltes Interesse. Was ist passiert mit dem einst sichersten …Den vollständigen Artikel lesen
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