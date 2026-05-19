DJ Blackstone zieht sich aus möglichem Kauf von Ströer zurück - Agentur

DOW JONES--Blackstone hat laut einem Agenturbericht kein Interesse an einer Übernahme des Außenwerbers Ströer. Wie Bloomberg berichtet, hat sich der US-Finanzinvestor aus einer Investorengruppe mit I Squared zurückgezogen, die eine Übernahme des MDAX-Konzerns in Erwägung gezogen hat.

Das Konsortium hatte erwogen, rund 2,5 Milliarden Euro für Ströer zu bieten, wie die Agentur Anfang des Monats berichtet hatte. I Squared prüfe nun die nächsten Schritte.

Ein Sprecher von Ströer lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab, ebenso Blackstone. I Squared kommentierte den Sachverhalt laut Bloomberg ebenfalls nicht.

Die Ströer-Aktie hat am Dienstag knapp 11 Prozent verloren.

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May 19, 2026 13:14 ET (17:14 GMT)

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