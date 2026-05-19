Das sogenannte "Doomjobbing", eine Kombination aus Doomscrolling und Jobsuche, hat sich zu einem gefährlichen Trend entwickelt, der mehr schadet als nützt. Was Karriereexpert:innen raten, um die Erfolgschancen zu steigern. In den USA verzeichnen Expert:innen einen neuen Trend bei der Jobsuche: "Doomjobbing". Als Kombination aus den Begriffen Doomscrolling und Jobsuche bezeichnet Doomjobbing das stundenlange Herumscrollen in Stellenanzeigen -Â getrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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