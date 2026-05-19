Kupfer hat den Sprung über die Hürde bei 13.480 US$ zunächst geschafft, konnte die Dynamik jedoch nicht bis zum bisherigen Höchststand bei 14.340 US$ fortsetzen. Nach dem jüngsten Rücklauf steht der Preis nun wieder direkt am alten Ausbruchslevel. Genau hier müssen die Käufer jetzt reagieren, damit der bullische Impuls nicht an Kraft verliert. Ausbruch auf dem Prüfstand Die jüngste Aufwärtsbewegung führte Kupfer zunächst überzeugend über den Widerstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de