Kaspa zeigt nach dem jüngsten Erholungsimpuls wieder Schwäche und fällt zurück an die seit Februar gültige Aufwärtstrendlinie. Damit steht der Proof-of-Work-Altcoin erneut vor einer wichtigen Richtungsentscheidung. Gelingt den Käufern jetzt die Rückkehr über 0,035 US$, oder kippt das Chartbild erneut nach unten? Aufwärtstrend unter Druck Die zwischenzeitlich erfreuliche Entwicklung im Mai reichte nicht aus, um den Widerstandsbereich bei 0,039 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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