Der 2025 Impact Report des Unternehmens hebt die kontinuierlichen Fortschritte in den Bereichen Emissionsreduzierung, kreislauffähiges Design und verantwortungsbewusste Verpackungen hervor

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik, hat seinen 2025 Impact Report veröffentlicht, in dem die wichtigsten Erfolge hervorgehoben und das Engagement des Unternehmens für soziale Verantwortung bekräftigt werden. Nachdem das Unternehmen im Jahr 2025 die CO2-Neutralität bei den Scope-1- und Scope-2-Emissionen erreicht hat, treibt es die CO2-Neutralität im Bereich Scope 3 durch verbesserte Methoden zur Lebenszyklusanalyse sowie eine optimierte Datenerfassung bei Lieferanten und in der Logistik weiter voran. Im Jahr 2025 berechnete Belkin den CO2-Fußabdruck von 131 Produkten aus seinem gesamten Portfolio, verkaufte mehr als 21,6 Millionen PCR-Produkte und hat seit 2019 eine Reduzierung der Einweg-Kunststoffverpackungen um 95 erreicht, was den kontinuierlichen Fortschritt bei der CO2-Reduzierung und dem verantwortungsvollen Produktdesign widerspiegelt.

"Während wir bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele weiter vorankommen, ergreifen wir gezielte Maßnahmen, um unsere Umweltbelastung zu verringern", sagte Steven Malony, CEO von Belkin. "Im vergangenen Jahr haben wir den Einsatz von recycelten Post-Consumer-Materialien ausgeweitet, Einweg-Kunststoffverpackungen weiter reduziert und unsere Methoden zur Erfassung der Emissionen in unserem gesamten Portfolio verbessert. Ebenso wichtig ist, dass wir die Transparenz erhöhen und die Unternehmensführung stärken, während wir auf eine verantwortungsvollere Zukunft hinarbeiten."

In den letzten 12 Monaten hat Belkin auf seinem Weg zur CO2-Neutralität in allen Bereichen bis 2030 und im Einklang mit seinem Engagement für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung Folgendes erreicht:

Klimaschutz (UN-Ziel 13)

Klimaneutralität bei direkten und zugekauften Emissionen (Scope 1 und 2)

Im Jahr 2025 werden bei Belkin-Produkten 3.200 Tonnen CO2e eingespart1

Verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle Produktion (UN-Ziel 12)

Reduzierung von Einweg-Kunststoffverpackungen um 95

Durch den Verkauf von 21,6 Millionen PCR-Produkten wurden 640 Tonnen Neuplastik eingespart

Seit 2019 wurden insgesamt 1.072 Tonnen Kunststoff eingespart (das entspricht 53,6 Millionen eingesparten Wasserflaschen 2

Finanzierung des verantwortungsvollen Recyclings von: 29.241 Tonnen Elektro- und Elektronikgeräten 11.928 Tonnen Verpackungsmaterial 2.029 Tonnen Batterien



Hergestellt aus recycelten Materialien

Belkin macht weiterhin Fortschritte bei der Verringerung der Umweltbelastung durch seine Produkte und Verpackungen. Seit der Einführung der Umstellung auf 72-75 Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) hat das Unternehmen diesen Anteil bei ausgewählten Produkten, die in plastikfreien Verpackungen verkauft werden, auf bis zu 90 nach dem Global Recycling Standard zertifiziertes PCR-Material erhöht.

Initiativen zur Umsetzung bewährter Verfahren

Belkin ist stolz darauf, mehrere wichtige Meilensteine auf seinem Weg zur CO2-Neutralität bis 2030 bekannt zu geben.

Dazu gehören die Ausweitung seines Batterierecyclingprogramms durch die freiwillige Teilnahme an B-cycle, Australiens führender Batterierecycling-Initiative, sowie die Ausweitung seines Verpackungsrecyclingprogramms in Großbritannien, das nun auch Haushaltsverpackungen umfasst.

Belkin wurde zudem vom "Green Power Partnership"-Programm der US-Umweltschutzbehörde EPA ausgezeichnet und erhielt von der Australian Packaging Covenant Organisation (APCO) die Leistungsbewertung "Beyond Best Practice". Diese Bewertung spiegelt die bedeutenden Fortschritte wider, die Belkin bei der Förderung der Verpackungsnachhaltigkeit erzielt hat, und unterstreicht das anhaltende Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusstes Verpackungsdesign und die Auswahl nachhaltiger Materialien.

Diese Fortschritte wurden zudem mit dem "Hon Hai Circular Economy Silver Award" gewürdigt, was Belkins Dynamik auf dem Weg zu einer stärker kreislauforientierten Zukunft unterstreicht.

Zusammen verdeutlichen diese Meilensteine Belkins kontinuierliche Bemühungen, die Umweltbelastung in allen Geschäftsbereichen und im gesamten Verpackungsportfolio zu reduzieren. Während das Unternehmen weiterhin in Prinzipien des kreislauforientierten Designs und eine verantwortungsbewusstere Produktentwicklung investiert, konzentriert sich Belkin weiterhin darauf, sein Ziel der CO2-Neutralität im Scope 3 bis 2030 voranzutreiben.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von Belkin finden Sie unter https://www.belkin.com/company/sustainability/

Über Belkin

Belkin, ein auf Accessoires spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien im Jahr 1983 bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

____________________ 1 Basierend auf einer Mischung aus PC und PC/ABS-Kunststoff, mit einem Durchschnittswert von 5 Tonnen CO2e pro Tonne Kunststoff 2 Schätzungsweise 20 g pro Wasserflasche

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