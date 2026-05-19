Dr. Ionel "Dan" Jitaru, President von Rompower Energy Systems Inc., wird fortschrittliche Stromversorgungsarchitekturen für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorstellen, die eine direkte Umwandlung von 800 V Eingangsspannung in niedrige Ausgangsspannungen wie 48 V, 12 V und 6 V ermöglichen, mit Leistungswerten von bis zu 20 kW und Leistungsdichten von über 2000 W/in³.

Im Rahmen der Seminare 10 und 19 auf der PCIM Europe 2026 wurde ein eigener Abschnitt hinzugefügt, der sich mit diesen KI-basierten Stromumwandlungstechnologien der nächsten Generation befasst. Im Mittelpunkt der Vorträge stehen hocheffiziente DCX- und LLC-basierte Architekturen, fortschrittliche mehrsträngige Magnetstrukturen, der Hochfrequenzbetrieb im MHz-Bereich sowie der Einsatz von GaN- und SiC-Technologien zur Erzielung einer beispiellosen Leistungsdichte und Effizienz.

Im Seminar Nr. 1 wird der Betrieb von Umrichtern mit mittlerer und niedriger Leistung, die direkt an 800-V-Sammelschienen angeschlossen sind, ausführlich behandelt, wobei der Schwerpunkt auf hocheffizienten AC-DC- und DC-DC-Topologien, fortschrittlichen Soft-Switching-Techniken, Methoden zur Rückgewinnung von Streuenergie sowie Anwendungen der künstlichen Intelligenz im Bereich der Hilfsstromversorgung liegt.

Seminar 1Advanced Technologies for Medium and Low Power AC-DC Converters.

Wichtigstes neues Material

Energiegewinnung aus der Streuinduktivität eines Flyback-Wandlers ohne den Einsatz aktiver Schaltelemente.

Das ZVS wird durch die Rückgewinnung eines Teils der Energie aus der Streuinduktivität gespeist.

Ein hocheffizienter Betrieb über eine 800-V-Sammelschiene macht diese Topologie besonders attraktiv für Anwendungen in den Bereichen Automobiltechnik, Industrie und KI-bezogene Hilfsstromversorgungen

Seminar 10Magnetics for High Power in Artificial Intelligence and Modern Automotive Applications.

Wichtigstes neues Material:

Neuartige mehrpolige Magnetstrukturen, die einen Betrieb im MHz -Bereich und sehr hohe Ausgangsströme in DC-DC-Wandlern für KI-Anwendungen ermöglichen.

-Bereich und sehr hohe Ausgangsströme in ermöglichen. Integrierte Unterdrückung von Gleichtaktstörungen (CM) in den Transformatoren.

Fortschrittliche magnetische Integration, bei der mehrere Funktionen in einer einzigen Struktur vereint werden, um eine höhere Leistungsdichte und geringere Verluste zu erzielen.

Seminar 19High Power and Very High-Density Technologies for Modern Automotive and Artificial Intelligence.

Wichtigstes neues Material:

DCX-Wandler mit extrem hoher Leistungsdichte (~2000 W/in³), skalierbar auf über 20 kW

Sieben verschiedene Methoden zur Erreichung von ZVS in der Flyback-Topologie, die Soft-Switching unter vielfältigen Betriebsbedingungen ermöglichen, ohne die Einfachheit zu beeinträchtigen.

Ideale (verlustfreie) Snubber-Techniken für Aufwärtswandler, die Leckenergie nutzen, Verlustleistung vermeiden und gleichzeitig Spannungsspitzen unterdrücken.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.rompower.com

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Wynn Meadows

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