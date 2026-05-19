Der Mitbegründer und ehemalige CEO von Endotronix wechselt zu VahatiCor, während das Unternehmen die Entwicklung des A-FLUX Reducer System sowie die SERRA-I-Studie zur frühen Machbarkeit vorantreibt

VahatiCor, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, das interventionelle Therapien für die koronare mikrovaskuläre Dysfunktion (CMD) entwickelt, gab heute die Ernennung von Harry D. Rowland, Ph.D. zum Chief Executive Officer bekannt.

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VahatiCor CEO, Harry D. Rowland, Ph.D.

Rowland war zuvor als Chief Executive Officer und President von Endotronix tätig, wo er die Entwicklung und Vermarktung des Cordella-Lungenarteriensensors und des Herzinsuffizienz-Systems leitete. Unter seiner Führung beschaffte Endotronix über 150 Millionen US-Dollar und wuchs auf mehr als 150 Mitarbeiter an. Darüber hinaus leitete er die zulassungsrelevante PROACTIVE-HF-Studie von der Durchführung über die FDA-Zulassung bis hin zur Markteinführung. Nach der Übernahme durch Edwards Lifesciences im Jahr 2024 blieb Rowland im Unternehmen, um wichtige Meilensteine im Zusammenhang mit der nationalen Erstattung durch die CMS und der CE-Kennzeichnung zu begleiten.

"Harry hat bereits zuvor ein Medizinunternehmen durch diesen Entwicklungsprozess geführt. Er hat Endotronix vom klinischen Konzept bis zur FDA-Zulassung und der anschließenden Übernahme durch Edwards Lifesciences begleitet und dabei sowohl das Team als auch die wissenschaftliche Evidenzbasis aufgebaut", sagte Marwan Berrada-Sounni, Mitbegründer von VahatiCor. "Da VahatiCor die Entwicklung von A-FLUX vorantreibt und weiterhin neue Erkenntnisse für Patienten mit koronarer mikrovaskulärer Dysfunktion gewinnt, sind wir zuversichtlich, dass Harry die richtige Führungskraft ist, um diese Therapie voranzubringen."

VahatiCor rekrutiert derzeit Patienten für SERRA-I, seine frühe Machbarkeitsstudie zum A-FLUX Reducer System, während das Unternehmen gleichzeitig die Vorbereitungen für SERRA-II trifft und die technischen, klinischen, behördlichen und kommerziellen Initiativen vorantreibt. Rowlands Erfahrung bei der Leitung eines Unternehmens für kardiovaskuläre Medizintechnik von der klinischen Entwicklung über die behördliche Zulassung bis hin zur Markteinführung wird VahatiCor in der nächsten Wachstumsphase unterstützen.

"VahatiCor hat mich sofort als vielversprechende alternative Behandlungsoption für Patienten mit anhaltenden Brustschmerzen angesprochen. Das sanduhrförmige A-FLUX-Implantat, das in den Koronarsinus eingesetzt wird, soll die Durchblutung der Mikrogefäße verbessern, wodurch diese Schmerzen gelindert und die allgemeine Lebensqualität gesteigert werden", sagte Harry Rowland, CEO von VahatiCor. "Ich freue mich darauf, dem talentierten Team von VahatiCor beizutreten und gemeinsam mit unseren medizinischen Partnern die Evidenzbasis für den klinischen Einsatz zu erweitern und Patienten in Not zu helfen."

Die koronare mikrovaskuläre Dysfunktion (CMD) betrifft Millionen von Patienten, die unter anhaltender Angina pectoris (Brustschmerzen) und damit verbundenen Symptomen leiden, ohne dass Verstopfungen in den großen Koronararterien vorliegen. VahatiCor entwickelt das A-FLUX Reducer System ein kathetergestütztes Verfahren für Patienten, bei denen trotz medikamentöser Therapie weiterhin CMD-Symptome bestehen. Das A-FLUX Reducer System befindet sich in der Erprobungsphase und hat noch keine Zulassung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) für den kommerziellen Einsatz erhalten.

"Harry ist die richtige Führungspersönlichkeit für VahatiCor in dieser entscheidenden Phase, in der bahnbrechende Technologien eine disziplinierte Umsetzung erfordern", sagte Brian R. Smith, Managing Director bei S3 Ventures. "A-FLUX bietet eine bedeutende Chance, eine große, bisher unterversorgte Patientengruppe zu erreichen, und Harry verfügt über die nachgewiesene Fähigkeit, das Team, die klinischen Nachweise und die operative Grundlage aufzubauen, die erforderlich sind, um diese Chance voranzutreiben. Seine Führungsqualitäten verleihen VahatiCor die operative Stärke und den Fokus, die für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens erforderlich sind."

VahatiCor wird vom 19. bis 22. Mai an der EuroPCR 2026 in Paris, Frankreich, teilnehmen. Das Unternehmen veranstaltet am Mittwoch, den 20. Mai, von 12:30 bis 13:15 Uhr MESZ in Raum 241 des Palais des Congrès ein wissenschaftliches Symposium mit dem Titel "Early Evidence from a Next-Generation Coronary Sinus Reducer for the Treatment of Coronary Microvascular Dysfunction". Im Mittelpunkt des Symposiums stehen die kontinuierliche Thermodilution, die Koronarsinus-Reduktionstherapie bei mikrovaskulären Funktionsstörungen sowie erste klinische Erkenntnisse aus der SERRA-I-Studie von VahatiCor.

Über VahatiCor

VahatiCor, Inc. entwickelt innovative medizintechnische Lösungen für Patienten mit koronarer mikrovaskulärer Dysfunktion (CMD), einer schwerwiegenden Erkrankung, von der Millionen von Menschen betroffen sind, die unter Brustschmerzen leiden, obwohl ihre Hauptkoronararterien nicht verstopft sind. Das A-FLUX Reducer System eröffnet einen neuen therapeutischen Ansatz für Patienten, die an einer koronaren mikrovaskulären Dysfunktion (CMD) leiden, einer Erkrankung, die zu Druckgefühl in der Brust, Schweregefühl und Beschwerden führen kann. Mit dieser Entwicklung trägt VahatiCor dazu bei, den Zugang zur medizinischen Versorgung für Menschen zu verbessern, denen bislang nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung standen.

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