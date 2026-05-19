Der Countdown läuft: Am 12. Juni rollt mit dem SpaceX-Börsengang das größte Marktdebüt der Geschichte auf die Wall Street zu. Analysten warnen bereits, dass dieses IPO "den Sauerstoff aus dem Markt saugen" wird, während Branchen-Insider betonen: "Der Weltraum war nie heißer." Portfoliomanager schichten jetzt im großen Stil Kapital um. Davon profitiert ein ganz bestimmter Infrastruktur-Riese, den DER AKTIONÄR seinen Lesern bereits vor Wochen exklusiv empfohlen hat. Wer die intergalaktische Rally ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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