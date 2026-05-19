EQS-News: MillerKnoll
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LONDON, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Marken des MillerKnoll Collective, eines weltweit führenden Designunternehmens, stellen während der Clerkenwell Design Week neue Produkte vor und präsentieren eine inspirierende Vision von Anpassungsfähigkeit sowie Leistungsfähigkeit in modernen Arbeitswelten. Auch bei MillerKnoll London im The Sans in Clerkenwell zeigt die Ausstellung Sustainability without compromise (Nachhaltigkeit ohne Kompromisse), wie bewusste Materialentscheidungen und zirkuläres Denken im gesamten Portfolio von MillerKnoll verankert sind.
Die neuen Produkte reichen von Arbeitsplatzsystemen, leistungsstarken Sitzlösungen, Lösungen für Einzelbüros und kollaborativen Lounge-Bereichen bis hin zu Außenbereichen:
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Informationen zu MillerKnoll
MillerKnoll ist ein globales Kollektiv von Designmarken, das auf dem Fundament zweier Ikonen der Moderne aufbaut: Herman Miller und Knoll. Zum Portfolio gehören außerdem Möbel und Accessoires für gewerbliche und private Räume von Colebrook Bosson Saunders, DWR (Design Within Reach), Edelman, Geiger, HAY, HOLLY HUNT, Knoll Textiles, Maharam, Muuto, NaughtOne und Spinneybeck | FilzFelt. Geleitet von einem gemeinsamen Ziel - Design zum Wohl der Menschheit - gewinnt MillerKnoll Erkenntnisse, treibt Innovationen voran und macht sich für Ideen stark, um Räume besser darauf abzustimmen, wie Menschen leben, arbeiten und zusammenkommen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf millerknoll.com.
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19.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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