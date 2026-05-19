Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung, gab heute die Gewinner seiner Global Partner Awards für das Geschäftsjahr 2026 bekannt, die im Rahmen des Boomi Partner Summit 2026 in Chicago, Illinois, ausgezeichnet wurden. Mit den Auszeichnungen werden Partner geehrt, die Innovationen vorantreiben und messbare Geschäftsergebnisse für Kunden erzielen.

Die Gewinner wurden aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt, die gesamte Bandbreite der Boomi Enterprise Platform zu nutzen, um Komplexität zu bewältigen, Daten zu aktivieren und die digitale Transformation voranzutreiben.

"Während Unternehmen die Einführung von KI vorantreiben, spielen unsere Partner eine entscheidende Rolle dabei, Strategien in messbare Ergebnisse umzusetzen", sagte Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels bei Boomi. "Diese Preisträger treiben nicht nur Innovationen voran, sondern helfen Kunden auch dabei, Daten zu aktivieren, Systeme zu integrieren und KI zu operationalisieren, um neue Ebenen der Effizienz, Agilität und des Wachstums zu erschließen."

Zu den diesjährigen Gewinnern nach Kategorie gehören:

Global Partner of the Year: Infosys

Infosys AMER Partner of the Year: RSM

RSM EMEA Partner of the Year: Cognizant

Cognizant APJ Partner of the Year: Atturra

Atturra AMER Growth Partner of the Year: Accenture

Accenture EMEA Growth Partner of the Year: Capgemini

Capgemini APJ Growth Partner of the Year: EasyStepIn

EasyStepIn OEM Partner of the Year: UKG

UKG ISV Partner of the Year: ServiceNow

ServiceNow Cloud Service Provider Partner of the Year: Amazon Web Services

Amazon Web Services KI-Innovationspartner des Jahres : Jade Global

: Jade Global Technology Partner of the Year : Solace

: Solace Marketplace Partner of the Year: Jade Global

Jade Global Growth Technology Partner of the Year: Atturra

Atturra Lösungspartner des Jahres: OSI Digital

Um mehr über das Partnerprogramm von Boomi zu erfahren oder einen Partner aus dem globalen Ökosystem von Boomi zu finden, besuchen Sie boomi.com/partners.

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Über Boomi

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung im Bereich KI, unterstützt das "agentenbasierte Unternehmen", indem es Daten unternehmensweit zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datengrundlage, die die unverzichtbare agentenbasierte Infrastruktur bereitstellt, um die agentenbasierte Transformation voranzutreiben. Durch die Zusammenführung von Agenten-Design und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement auf einer einzigen Plattform ermöglicht Boomi Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden und wird von einem Netzwerk aus mehr als 800 Partnern unterstützt. Das Unternehmen hilft Organisationen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

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