Die US-Börsen haben am Dienstag spürbar nachgegeben. Ein Ausverkauf am Anleihemarkt belastete die Aktienkurse. Der Dow Jones verlor bis zum Handelsschluss 322 Punkte respektive 0,65 Prozent auf 49.363 Zähler. Für den S&P 500 ging es um 0,67 Prozent auf 7.353 nach unten. Für den marktbreiten Index war es bereits der dritte Verlusttag in Folge. Am härtesten traf es den technologielastigen Nasdaq Composite, der um 0,84 Prozent auf 25.870 Punkte absackte.Der bestimmende Belastungsfaktor blieb der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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