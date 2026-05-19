Liminals unabhängige, auf Käuferbefragungen basierende Studie positioniert Shufti unter den Anbietern mit den höchsten Bewertungen in den Bereichen Product Execution, Strategy und Market Presence. Hervorgehoben werden dabei die risikobasierte Altersprüfung, die Inferenzzeiten von unter einer Sekunde sowie die datenschutzfreundlichen On-Device-Funktionen von Shufti.

In gleich zwei Kategorien des Liminal-Index-Berichts 2026 "Age Verification" und "Age Estimation" wurde Shufti als Leader ausgezeichnet und erhielt jeweils die Bewertung "Exceptional" für seine Marktpräsenz.

Liminal, ein Unternehmen für verwertbare Marktanalysen, bewertet Anbieter von Identitätsprüfungslösungen anhand der Kriterien Product Execution, Strategy und Market Presence. Dabei werden Skalierbarkeit, Genauigkeit, Betrugsresistenz, Innovationskraft und Nutzererlebnis beurteilt.

Von den 189 untersuchten Anbietern im Age Verification Index erreichten nur 17 den Leader-Status. Zu diesen Unternehmen gehörte auch Shufti, das mit einer Bewertung von 64 bei Product Execution sowie 92 bei Strategy die Leadership-Schwelle überschritt.

In der Kategorie "Age Estimation" zählte Shufti erneut zu den 17 führenden Anbietern von 80 bewerteten Anbietern und überschritt die Leadership-Schwellenwerte bei allen Kernbewertungskriterien, wobei das Unternehmen in beiden Kategorien die Bewertung "Exceptional Market Presence" erhielt.

"Die Auszeichnung als Leader in den Kategorien Age Estimation und Age Verification unterstreicht, dass unsere Lösungen auf eine genaue, skalierbare und datenschutzorientierte Altersprüfung in risikoreichen Umgebungen ausgelegt sind", erklärt Shahid Hanif, Chief Executive Officer bei Shufti. "Wir sind den immer neuen Betrugsmethoden, darunter synthetische Identitäten und Deepfakes, stets einen Schritt voraus und sorgen dafür, dass der Verifizierungsaufwand für legitime Nutzer möglichst gering bleibt."

Warum diese Anerkennung gerade jetzt wichtig ist

Die Käuferumfrage von Liminal verdeutlicht den wachsenden strukturellen Druck auf dem Markt für Altersprüfung, etwa durch steigende Anforderungen an die Verifizierung, verschärfte regulatorische Auflagen und die Abhängigkeit von veralteten statischen Modellen.

Hier die wichtigsten Ergebnisse:

62 der Anbieter setzen immer noch auf statische Systeme, die sich nicht an neue Betrugsmethoden anpassen

Nur 4 nutzen Modelle, die auf kontinuierlichem Lernen aufbauen

Sechs von zehn Fachleuten haben interne Untersuchungen ihrer Verfahren zur Altersprüfung eingeleitet

Der Anteil der vollständigen Verifizierung wird voraussichtlich von 48 auf 61 steigen (+27 %)

44 verweisen auf unklare Vorschriften, 39 auf unzureichende Nutzeraufklärung

Ein multimethodischer, risikobasierter Ansatz zur Altersprüfung

Shufti adressiert diese Herausforderungen mithilfe einer einheitlichen, risikobasierten Entscheidungsebene:

KI-gestützte Altersschätzung anhand des Gesichts für reibungsarme Einstiegspunkte

anhand des Gesichts für reibungsarme Einstiegspunkte Abfragen anerkannter Datenbanken für schnelle sekundäre Prüfungen

für schnelle sekundäre Prüfungen Verifizierung von amtlichen Ausweisdokumenten für Anwendungsfälle mit erhöhten Sicherheitsanforderungen

für Anwendungsfälle mit erhöhten Sicherheitsanforderungen Konfigurierbare Lebendigkeitsprüfungen zum Schutz vor Spoofing, Deepfakes und Präsentationsangriffen

Die Plattform ermittelt das Alter in weniger als einer Sekunde und stützt sich dabei auf eine standardmäßige Datenminimierung sowie eine Privacy-by-Design-Architektur. Liminal hebt die interne Plattform von Shufti und die vollständige Kontrolle über den Technologie-Stack hervor.

Unabhängige Zertifizierungen und Auszeichnungen

Shufti wird im Liminal Index Report wie folgt beschrieben:

iBeta-Zertifizierungen der Stufen 1 und 2 für die Lebendigkeitsfeststellung

KJM-Anerkennung in Deutschland

Top-15-Platzierung in NIST FATE bei den Kennzahlen der Challenge 25 und der Sicherheit von Kindern im Internet

Unabhängig von dem Bericht verfügt Shufti außerdem über die iBeta Level 3-Zertifizierung und war 2025 unter den Top-Performern des US-Heimatschutzministeriums (DHS) im Rahmen des RIVR-Programms.

Liminal erwähnt zudem die datenschutzkonforme Architektur von Shufti, darunter die Altersschätzung auf dem Gerät, die Gesichtsverarbeitung ohne Datenübertragung sowie wiederverwendbare Alters-Token, die für wiederholte Authentifizierungsanwendungen in datenschutzsensiblen Rechtsräumen konzipiert sind.

Der vollständige Liminal Index Report 2026 ist über Liminal erhältlich. Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung bei Shufti oder wenden Sie hier an das Shufti-Team.

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