Die Übernahme treibt unsere globale Strategie für eigenständige KI voran, integriert die branchenspezifische Technologie von Reliant AI in das Angebot von Cohere, um Innovationen im globalen Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften zu beschleunigen und die Vertikalisierung in regulierten Branchen voranzutreiben.

Cohere, das weltweit führende Unternehmen im Bereich souveräner KI, gab heute die Übernahme von Reliant AI bekannt, einem führenden Biopharma-KI-Unternehmen mit Standorten in Montreal und Berlin. Durch diese Übernahme werden das erstklassige Forschungsteam von Reliant AI, seine proprietären biomedizinischen Datensätze und seine für den jeweiligen Fachbereich optimierte Technologie in die unternehmensgerechte, souveräne KI-Plattform von Cohere integriert. Dies erweitert Cohere's Präsenz im globalen Gesundheitswesen und im Bereich der Biowissenschaften wo Sicherheit, Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von größter Bedeutung sind erheblich und baut auf den bestehenden Partnerschaften von Cohere in den Bereichen Verwaltung, Klinik und Abrechnungsabläufe auf.

Die Übernahme stärkt Coheres Position als weltweit führender Anbieter von souveräner KI und baut auf der etablierten Präsenz des Unternehmens in Kanada und Deutschland sowie der zunehmenden Dynamik in ganz Europa auf. Gemeinsam werden Cohere und Reliant AI Unternehmen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften mit einer leistungsstarken Kombination aus modernster KI-Technologie, sicheren Bereitstellungsoptionen für stark regulierte Umgebungen und fundiertem Fachwissen ausstatten, um Prozesse zu verbessern und Projekte schneller auf den Markt zu bringen. Dies stellt sicher, dass Unternehmen und Regierungen weltweit fortschrittliche Modelle und Systeme einsetzen können, wobei sie die volle Kontrolle über ihre Daten, ihre Infrastruktur und ihre Compliance-Grenzen behalten.

"Wir freuen uns sehr, das Team von Reliant AI bei Cohere willkommen zu heißen, während wir unsere Aktivitäten im Gesundheitswesen und in der Biopharmabranche weiter ausbauen", sagte Aidan Gomez, Mitbegründer und CEO von Cohere. "Das Gesundheitswesen stellt eine der bedeutendsten Chancen für KI dar und erfordert sichere, souveräne und fachspezifische Systeme. Gemeinsam werden wir den Fortschritt im Gesundheitswesen beschleunigen und dabei auf unserer gemeinsamen Präsenz in Kanada und Deutschland aufbauen, um diese wichtigen Bereiche zu bedienen. Wir freuen uns darauf, "North for Pharma" unseren Kunden und Partnern als Eckpfeiler unseres wachsenden Portfolios an branchenspezifischen KI-Produkten anzubieten."

Das Flaggschiffprodukt von Reliant AI ist eine intelligente Forschungsplattform, die von globalen Biopharma-Unternehmen genutzt wird, um systematische Literaturrecherchen, Wettbewerbsanalysen sowie die Extraktion unstrukturierter wissenschaftlicher und regulatorischer Daten zu automatisieren. Die Plattform ermöglicht zudem die schnelle Identifizierung therapeutischer Präzedenzfälle und die Modellierung der Markttauglichkeit, wodurch die Entscheidungsfindung und die Markteinführungszeit erheblich beschleunigt werden.

Reliant wurde 2023 von Karl Moritz Hermann, Richard Schlegel und Marc G. Bellemare (Canada CIFAR AI Chair, Mila) gegründet.

"Der Beitritt zu Cohere bietet uns die einmalige Chance, unsere KI-Lösungen für die Biopharmabranche weltweit zu skalieren und gleichzeitig die Sicherheit und Souveränität zu gewährleisten, die Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften benötigen", sagte Karl Moritz Hermann, CEO von Reliant AI. "Unsere gebündelte Fachkompetenz wird die Arzneimittelentwicklung und die Innovation in der Forschung für Kunden auf der ganzen Welt vorantreiben."

Durch die Integration dieser Funktionen wird Cohere die Entwicklung von "North for Pharma" vorantreiben, einem agentenbasierten KI-System, das speziell darauf ausgelegt ist, die Produktivität und Effizienz von Teams im Biopharma-Sektor zu steigern, die in den Bereichen Forschung und Entwicklung, klinische Entwicklung sowie wissenschaftliche Analytik tätig sind. North for Pharma erweitert das wachsende Angebot von Cohere an North-Lösungen für regulierte Branchen, darunter das Finanzwesen und die Telekommunikation. Karl Moritz Hermann, Mitbegründer und CEO von Reliant AI, wird als Vice President of AI Verticalizations zu Cohere nach Berlin wechseln, während sein Mitbegründer Marc Bellemare von Montreal aus die Position des Vice President of Modeling übernehmen wird.

Der Deal eröffnet darüber hinaus neue Möglichkeiten in der gesamten Branche durch spezialisierte KI-Modelle und Lösungen, die auf die Arbeitsabläufe in der Pharma- und Biotechnologiebranche zugeschnitten sind und damit Herausforderungen bewältigen, denen allgemeine KI nicht gewachsen ist. Im Rahmen der Vereinbarung wird Cohere die Kundenbeziehungen von Reliant AI, darunter GSK, Medicus Pharma und Kyowa Kirin, übernehmen und die laufenden Projekte von Reliant AI mit großen Pharmaunternehmen weiter vorantreiben.

Über Cohere

Cohere wurde 2019 gegründet und ist ein führender Anbieter von sicherheitsorientierter Unternehmens-KI, der Grundmodelle und End-to-End-Produkte zur Lösung geschäftlicher Probleme entwickelt. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, um nahtlose Integration, individuelle Anpassung und benutzerfreundliche Lösungen zu bieten. Unsere All-in-One-Plattform bietet maximale Sicherheit, Datenschutz und Flexibilität bei der Bereitstellung in Clouds, privaten Umgebungen und vor Ort. Cohere hat seinen globalen Hauptsitz in Toronto und San Francisco und unterhält weitere Niederlassungen in London, New York, Montreal, Paris und Seoul, um Kunden weltweit zu bedienen.

Das Unternehmen hat rund 1,6 Mrd. USD von strategischen Technologieinvestoren (Nvidia, AMD Ventures, Salesforce Ventures, Oracle, Cisco), institutionellen Investoren (Radical Ventures, Inovia Capital, PSP Investments, HOOPP, BDC, Nexxus) sowie KI-Pionieren wie Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel und Raquel Urtasun eingeworben. Weitere Informationen finden Sie unter cohere.com.

Über Reliant AI

Reliant AI ist die führende, auf generativer KI basierende Datenanalyseplattform für die Biopharmabranche. Entwickelt von erstklassigen Forschern aus den Bereichen NLP und bestärkendes Lernen, die zuvor bei DeepMind, Google Brain und EY Parthenon tätig waren, vereinfacht Reliant AI die Erfassung, Organisation und Analyse komplexer Daten, um Teams im Bereich der Biowissenschaften entscheidungsrelevante Erkenntnisse zu liefern. Das Flaggschiffprodukt, Reliant Tabular, unterstützt Analysten dabei, wissenschaftliche Belege für ihre Entscheidungen zu finden durch automatisierte systematische Reviews, Asset-Scans und umfassende Analysen -, wodurch sich der Zeitaufwand für die Datenaufbereitung von Stunden auf Sekunden reduziert.

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