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Bitcoin fiel am Montagmorgen unter 77.000 Dollar und löste innerhalb von 24 Stunden Liquidierungen in Höhe von 657 Millionen Dollar aus, davon 584 Millionen aus Long-Positionen. Die Bitcoin News schockierten den Markt in einer Woche, in der auch Bitcoin Depot Insolvenz anmeldete und Spot-BTC-ETFs 1,039 Milliarden Dollar an Abflüssen verzeichneten. Der Eröffnungskurs von 77.414 Dollar war der niedrigste seit Monatsanfang. Trump warnte Iran am Wochenende über Truth Social, und Drohnenangriffe im Nahen Osten verschärften die Lage. Der Fear and Greed Index fiel auf 29, und der Kurs liegt 38 Prozent unter dem Allzeithoch. In diesem Artikel analysieren wir die Bitcoin News der letzten 24 Stunden und schauen darauf, wohin sich Kapital bewegt, wenn die großen Coins seitwärts stecken.

Bitcoin News: Flash Crash unter 77.000 Dollar trifft gehebelte Positionen und Bitcoin Depot meldet Insolvenz

Bitcoin fiel am 18. Mai unter 77.000 Dollar und löste laut Bitcoin.com globale Liquidierungen von 657 Millionen Dollar aus, wobei 584 Millionen Dollar aus Long-Positionen stammten. Der Verkaufsdruck kam nach dem CLARITY Act im Senatsausschuss am 15. Mai, als Händler die Bitcoin News zum Anlass nahmen, Gewinne mitzunehmen.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche vom 11. bis 15. Mai Nettoabflüsse von 1,039 Milliarden Dollar, was sechs Wochen mit Zuflüssen beendete. Bitcoin Depot, einst der größte Bitcoin-Geldautomatenbetreiber der USA, meldete am Montag Insolvenz nach Chapter 11 an. Der Fear and Greed Index stürzte von 50 auf 29 innerhalb weniger Tage.

Laut XTB brachte die Korrektur den Bitcoin-Kurs auf die Schlüsselunterstützung bei 76.756 Dollar, wo EMA 50 und EMA 100 konvergieren. Trump schrieb am Wochenende, Iran spiele seit 47 Jahren auf Zeit, und Drohnenangriffe verstärkten die Risikoaversion. Die heißen CPI-Daten zeigten 3,8 Prozent Jahresinflation und 0,6 Prozent Monatsanstieg.

Das Allzeithoch von 126.198 Dollar liegt 38 Prozent über dem aktuellen Niveau, und CoinLore prognostiziert eine Spanne von 40.462 bis 118.296 Dollar für 2026. Long-Term Holder halten 14,84 Millionen BTC seit über 155 Tagen inaktiv. Für Anleger, die in den Bitcoin News nach Richtung suchen, bleibt die Frage, ob ein Ausbruch über 82.500 Dollar die Trendwende bringt oder ob das Kapital andere Wege sucht.

Pepeto: Der Meme-Coin-Trading-Hub eines ehemaligen Binance-Experten

Die Welle von Liquidierungen zeigt, dass gehebelte Positionen im aktuellen Umfeld extrem riskant sind. Genau in dieser Phase suchen Anleger nach Einstiegen, bei denen ein einzelnes Listing-Ereignis den entscheidenden Impuls geben kann.

Die Welle institutioneller Produkte rund um Bitcoin zeigt, dass sich der Markt in Richtung Struktur und Verifizierung bewegt. Alte Analysetools haben bereits geschlossen, und das Kapital sucht nach etwas, das in diesem Zyklus tatsächlich funktioniert.

Pepeto wurde von einem ehemaligen Binance-Experten gebaut, der Jahre innerhalb einer der größten Börsen verbrachte und dieses Wissen nutzte, um einen Trading-Hub zu schaffen, der Haltern echte Werkzeuge gibt. Der Presale liegt bei 0,0000001871 Dollar pro Token auf der offiziellen Pepeto-Website.

Das Projekt hat mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die in der unsichersten Phase eingestiegen sind. Dieses Kapital floss, weil Pepeto eine Cross-Chain-Bridge liefert und einen Risiko-Scanner, der Smart Contracts prüft, bevor jemand Geld hineinschickt.

Jeder Vertrag durchlief ein vollständiges SolidProof-Audit, bei dem die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales auf Sicherheit geprüft und verifiziert wurde, und das gesamte Angebot beträgt 420 Billionen Token. Der Presale füllt sich mit jeder Woche schneller, was die Überzeugung durch eingeflossenes Kapital bestätigt.

Das Team hat bereits auf dem höchsten Niveau des Krypto-Handels gearbeitet und den Trading-Hub so gestaltet, dass Halter kostenlos bekommen, wofür große Börsen Gebühren verlangen. Über die offizielle Pepeto-Website einzusteigen bedeutet, sich dem anzuschließen, was das Kapital bereits bestätigt hat.

Fazit

Die Bitcoin News des Tages drehen sich um Angst, Liquidierungen und geopolitische Risiken, und in solchen Momenten trennen sich die Anleger, die warten, von denen, die handeln. Große Coins visieren über Monate eine Verdoppelung an, während ein Presale vor einem Listing auf die Rendite eines einzigen Ereignisses zielt. Die Geschwindigkeit, mit der Kapital in Pepeto fließt, ist die deutlichste Bestätigung, die der Markt gerade zeigt, und die offizielle Pepeto-Website bietet diesen Einstieg, bevor er verschwindet. Wer die Bitcoin News liest und nach dem nächsten Schritt sucht, findet im Presale eine Möglichkeit, die bei einem gelisteten Token nicht mehr existiert.

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