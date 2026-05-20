Der ehemalige President und COO von PTC bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit komplexen Fertigungsunternehmen und der Skalierung globaler kommerzieller Organisationen mit, während Tacton sein Wachstum in Nordamerika und der EMEA-Region vorantreibt.

Tacton, ein Weltmarktführer im Bereich Konfigurations-, Preis- und Angebotslösungen (Configure, Price, Quote CPQ) für Hersteller komplexer Produkte, gab heute die Berufung von Mike DiTullio in sein Board of Directors bekannt.

DiTullio ist eine angesehene Führungskraft im Bereich Unternehmenssoftware und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit komplexen Fertigungsunternehmen. Sein Eintritt in das Board of Directors von Tacton erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Unternehmensentwicklung, da Tacton über CPQ hinaus expandiert, um die Buyer-Centric Smart Factory zu realisieren. Dabei handelt es sich um einen vernetzten Ansatz, der Kundenbindung, Engineering und Auftragsabwicklung in einem einzigen intelligenten System vereint.

DiTullio arbeitete 26 Jahre bei PTC, wo er zuletzt als President und Chief Operating Officer tätig war und eng mit führenden Herstellern zusammenarbeitete, um die Art und Weise zu transformieren, wie diese komplexe Produkte entwerfen, verkaufen und ausliefern. In dieser Rolle war er für die weltweiten Geschäftsaktivitäten in sieben Geschäftsbereichen mit einem Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar verantwortlich und steuerte das Unternehmen erfolgreich durch dessen Umstellung auf ein abonnementbasiertes Digital-First-Geschäftsmodell. Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung im Bereich hochkonfigurierbarer Produkte ist er eine hervorragende strategische Wahl für Tacton.

"Ich habe meine Karriere damit verbracht, Hersteller bei der Transformation ihrer Vertriebs- und Lieferprozesse für komplexe Produkte zu unterstützen", so DiTullio. "Tactons klare Marktführerschaft im Bereich CPQ und die Art und Weise, wie sie diese Prozesse in einer einzigen Quelle der Wahrheit dem Digital Thread zusammenführen, ist ein absolutes Novum in der Branche. Da es sich um meine erste Position als Mitglied eines Board of Directors handelt, war es äußerst wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen, und Tacton war aufgrund seiner Technologie, seiner Marktpassung und der Möglichkeit zur Skalierung eindeutig die erste Wahl."

"Mike hat im Laufe seine Karriere viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Herstellern komplexer Produkte gesammelt und verfügt daher über ein außergewöhnliches Verständnis für unsere Kunden, unseren Markt und die Herausforderungen, die wir meistern müssen", so Klaus Andersen, CEO von Tacton. "Er kennt diesen Bereich in- und auswendig; er hat ein tiefes Verständnis für die Anforderungen, die mit der Skalierung globaler Technologieunternehmen verbunden sind, und er bringt genau die geschäftliche und operative Perspektive mit, die wir für die Beschleunigung unseres Wachstums benötigen."

Darüber hinaus pflegt DiTullio enge Beziehungen zum gesamten Ökosystem der Fertigungsindustrie. Sein Einsatz in Organisationen wie der National Association of Manufacturers (NAM) sowie die Partnerschaft von Tacton mit dem Manufacturing Leadership Council (MLC) spiegeln das gemeinsame Engagement zur Förderung von Innovation und digitaler Transformation in der gesamten Fertigungsindustrie wider.

Über Tacton

Tacton ist ein Weltmarktführer im Bereich Software für Hersteller hochgradig konfigurierbarer Produkte. Tacton realisiert die Buyer-Centric Smart Factory, die die Kundenbindung mit dem Engineering und der Auftragsabwicklung über eine einzige Datenquelle verbindet. Durch die Zusammenführung von Configure, Price and Quote, Configuration Lifecycle Management und Configured Order Fulfillment unterstützt Tacton Hersteller bei der Bewältigung komplexer Prozesse, der Sicherung ihrer Margen und der zuverlässigen Auslieferung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Tacton unterstützt mit seiner über 26-jährigen Erfahrung Hersteller weltweit. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Stockholm, Schweden, sowie in Chicago, USA. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tacton.com.

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