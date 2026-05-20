Gustave Roussy geht eine Partnerschaft mit One Biosciences ein, einem Techbio-Unternehmen, das Einzelzelltechnologie und KI nutzt, um fortschrittliche Präzisionsdiagnostik zu entwickeln. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Machbarkeit und die Auswirkungen der Integration der Transkriptomanalyse einzelner Zellkerne in den Patientenversorgungsprozess weiter zu demonstrieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260519159250/de/

Gustave Roussy, Europas führendes Krebszentrum, arbeitet mit One Biosciences zusammen, um das bahnbrechende Potenzial von OneMapTM zu nutzen einer Einzelzell- und KI-gestützten Lösung, die zur Verbesserung präziser onkologischer Lösungen beiträgt. Durch die Analyse anonymisierter Gefrierproben aus vier Krebsindikationen wird One Biosciences OneMapTM einsetzen, um ultrahochauflösende Einzelzelldaten zu generieren und so die verborgene funktionelle Vielfalt jedes Tumors mit beispielloser Präzision aufzudecken.

Prof. Sophie Postel-Vinay, Onkologin am Gustave Roussy, Teamleiterin der Inserm-Einheit U981 am Gustave Roussy und außerordentliche Professorin am University College London, kommentiert: "Ich habe in retrospektiven Studien aus erster Hand gesehen, wie die Einzelzellanalyse Mechanismen der Therapieresistenz aufdecken kann. Ich freue mich sehr darauf, die OneMapTM-Lösung in einem prospektiven Umfeld einzusetzen, vollständig in den klinischen Arbeitsablauf integriert, da dies einen großen Fortschritt bei der Auswahl der für jeden Patienten am besten geeigneten Behandlung darstellen könnte. Wir glauben, dass der bahnbrechende Vorteil von OneMapTM klar ist: Die Entschlüsselung der Tumorheterogenität auf Einzelzellniveau, die Identifizierung einzigartiger Zellpopulationen und die Aufdeckung ihrer Funktion werden Kliniker befähigen und es ihnen ermöglichen, fundiertere und intelligentere Entscheidungen bei der Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Krebs zu treffen."

Mithilfe fortschrittlicher KI-Algorithmen wird OneMapTM schnell individualisierte, umsetzbare Berichte liefern. Die Mission? um zu beweisen, dass Echtzeit-Erkenntnisse nahtlos in die Begutachtung durch das Tumormolekular-Gremium und letztlich in die Behandlungsentscheidungen für Patienten integriert werden können.

Dieses Projekt ist der nächste mutige Schritt in einer etablierten Partnerschaft zwischen One Biosciences und Gustave Roussy, bei der Einzelzellanalysen zur Vorhersage des Ansprechens auf die Behandlung genutzt werden. Es folgt auf eine erste Machbarkeitsstudie an retrospektiven Proben, die sowohl eine effektive Probenverarbeitung als auch die Erstellung individualisierter Berichte erfolgreich demonstriert hat.

Dr. Céline Vallot, Mitbegründerin und CSO von One Biosciences, sagte: "Dieses Projekt ist ein Beweis für die transformative Kraft der durchgängigen Innovation von One Biosciences von wegweisenden Laborabläufen, die hochpräzise Einzelzelldaten erschließen, bis hin zu unserer KI-gesteuerten Bioinformatik-Plattform OneMapTM die die Analyse automatisiert und klinisch umsetzbare Erkenntnisse direkt an Ärzte liefert. Über den Nachweis der Machbarkeit hinaus hat sein Erfolg das Potenzial, die Standarddiagnostik zu revolutionieren und den Weg für eine großflächige Einführung zu ebnen. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse zu veröffentlichen, und hoffen, diese Arbeit mit der onkologischen Fachwelt teilen zu können."

Über Gustave Roussy

Gustave Roussy ist das führende Zentrum in Frankreich, in Europa und weltweit auf Platz sechs und ein Zentrum mit globaler Expertise, das sich ganz den Krebspatienten widmet. Das Institut ist eine tragende Säule des Paris-Saclay Cancer Cluster. Als Quelle therapeutischer Innovationen und diagnostischer Durchbrüche empfängt das Institut jährlich mehr als 54.000 Patienten, darunter 2.760 Kinder und Jugendliche, und verfolgt einen integrierten Ansatz, der Forschung, Versorgung und Lehre vereint. Als Experte für seltene Krebsarten und komplexe Tumoren behandelt Gustave Roussy alle Krebserkrankungen in allen Lebensphasen. Es bietet seinen Patienten eine personalisierte Versorgung, die Innovation und Menschlichkeit vereint und sowohl die medizinische Versorgung als auch die physische, psychische und soziale Lebensqualität berücksichtigt. Mit 4.000 Mitarbeitern an zwei Standorten, Villejuif und Chevilly-Larue, vereint Gustave Roussy das für die Krebsforschung auf hohem Niveau unverzichtbare Fachwissen; 40,5 der behandelten Patienten nehmen an klinischen Studien teil. Um mehr über Gustave Roussy zu erfahren und die Neuigkeiten des Instituts zu verfolgen, besuchen Sie: www.gustaveroussy.fr/en, X, Facebook, LinkedIn, Instagram und Bluesky. Pressekontakt: Claire Parisel +33 1 42 11 50 59 +33 6 17 66 00 26 claire.parisel@gustaveroussy.fr

Über One Biosciences

One Biosciences wurde 2020 von Dr. Céline Vallot, dem Curie-Institut und Home Biosciences gegründet und ist ein auf KI basierendes Unternehmen für onkologische Einzelzell-Transkriptomik-Lösungen, das Pionierarbeit im Bereich der klinischen Einzelzell-Tumortranskriptomik-Profilierung leistet. Unser Ziel ist es, Ärzten dabei zu helfen, die optimalen Behandlungen für ihre Patienten auszuwählen, indem wir die Tumorheterogenität aus standardmäßigen klinischen Proben entschlüsseln, und gleichzeitig Pharmaunternehmen in die Lage zu versetzen, die Ergebnisse klinischer Studien zu verbessern. One Biosciences unterhält Partnerschaften mit dem Curie-Institut, dem Gustave-Roussy-Institut, AP-HP und dem Memorial Sloan Kettering (New York) und wird von Medicen, PSCC und Matwin unterstützt. Das Unternehmen wird von Bpifrance, der Region Île-de-France, France 2030, der Redmile Group, Blast, Galion.exe, Invus, Adamed Technology, Sofinnova Partners, Polytechnique Ventures und Kima Ventures finanziert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.onebiosciences.fr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260519159250/de/

Contacts:

contact@onebiosciences.fr