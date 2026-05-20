Arbitrum Prognose nach 92-Millionen-Token-Unlock, kann ARB die 0,19-Dollar-Marke erreichen?

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Arbitrum hat am 16. Mai 92,65 Millionen ARB-Token als Teil des laufenden Vesting-Plans freigesetzt. Laut CoinMarketCap entspricht das 1,71 Prozent des aktuell freigegebenen Angebots, und die Empfänger sind Teammitglieder, Berater und Investoren, die ihre Token jetzt verkaufen können. Diese monatlichen Unlock-Ereignisse erzeugen wiederkehrenden Verkaufsdruck, den neue Käufer erst absorbieren müssen, bevor ARB eine dauerhafte Erholung halten kann. Der Token handelt bei 0,12 Dollar und liegt damit 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 2,40 Dollar vom Januar 2024.

Die Arbitrum DAO hat gleichzeitig über die Freigabe von rund 30.766 ETH im Wert von über 71 Millionen Dollar abgestimmt. Laut Cryptopolitan sollen diese Mittel als Liquiditätspuffer für das DeFi-Ökosystem dienen, besonders nach Stressereignissen wie dem KelpDAO-Exploit. Über 1.600 Adressen haben der Freigabe zugestimmt, was die Governance-Fähigkeit des Netzwerks unter Beweis stellt. Robinhood hat bestätigt, eine eigene Blockchain auf Basis des Arbitrum-Technologie-Stacks zu bauen, was die langfristige Adoption stärken könnte. Tokenisierte Real-World-Assets auf der Arbitrum-Chain haben 840 Millionen Dollar erreicht, fast eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr.

Die Arbitrum Prognose für Dezember 2026 sieht ein Maximum bei 0,19 Dollar mit Unterstützung bei 0,17 Dollar, was etwa 50 Prozent Gewinn vom aktuellen Niveau bedeutet. Der 200-Tage-Durchschnitt fällt seit Ende 2024, und der kurzfristige Trend bleibt bärisch, da ARB unter dem 50-Tage-Durchschnitt handelt. Doch selbst das Erreichen des Jahresendziels liefert begrenzte Renditen für Anleger, die Vielfache statt Prozente suchen, und die monatlichen Unlock-Ereignisse bremsen jede Erholung immer wieder aus.

Pepeto: Das Netzwerk, das 10 Millionen Dollar vor dem Listing eingesammelt hat

Die Layer-2-Unlock-Saison fügt Token Angebot hinzu, die bereits weit unter ihren Hochs stehen, aber Retail-Kapital bewegt sich in Richtung Presale-Einstiege mit einer größeren Renditedistanz als jede Erholung bieten kann. Viele steigen über die offizielle Pepeto-Website in den Presale ein, wo die Arbitrum Prognose weniger relevant wird als das, was ein Listing-Ereignis liefern kann.

Die Aufmerksamkeit, die in Richtung Pepeto fließt, hat viele Ursachen, aber das funktionierende Netzwerk, das PepetoSwap mit einem Risk-Scorer kombiniert, ist die zentrale Kraft, die Kapital in den Presale zieht. Das Netzwerk wurde gebaut, um Nutzern den Tausch von Token über verschiedene Chains zu niedrigeren Gebühren zu ermöglichen und das Vertragsrisiko zu bewerten, bevor Kapital in etwas Neues fließt. PepetoSwap wickelt Trades über mehrere Blockchains ab, ohne auf zentralisierte Plattformen angewiesen zu sein, während der Risk-Scorer Token-Verträge auswertet und Nutzer warnt, wenn etwas verdächtig aussieht.

Abgesehen von der Funktionalität spricht die Renditemathematik beim Presale-Preis für sich. Die Überzeugung der frühen Käufer zeigt sich in den über 10 Millionen Dollar, die während des Presales eingeflossen sind. Der Presale steht auf einem sicheren Fundament, weil SolidProof jeden eingesetzten Smart Contract vor dem Start geprüft und für korrekt befunden hat. Der Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar bei 420 Billionen Token insgesamt eröffnet eine Lücke zwischen Kauf- und Listing-Preis, die Vielfache erzeugt, die keine Layer-2-Erholung liefern kann.

Jeder Zyklus bringt Gewinner hervor, die während der Angstphase eingestiegen sind und während der Erholung Ergebnisse eingesammelt haben, und das erwartete Binance-Listing trennt die Wallets, die eingestiegen sind, von allen, die später darüber lesen. Der ehemalige Binance-Experte hinter dem Projekt hat den Listing-Weg aus direkter Erfahrung heraus gestaltet, und dieses Wissen ist der Grund, warum der Presale jeden Tag neues Kapital anzieht.

Fazit

Die Arbitrum Prognose zeigt begrenztes Aufwärtspotenzial bei anhaltendem Unlock-Druck, doch jeder Zyklus bringt Gewinner hervor, die während der Angstphase früh eingestiegen sind und ihre Ergebnisse während der Erholung eingesammelt haben. Über 10 Millionen Dollar im Pepeto-Presale, während Token wie Arbitrum unter Unlock-Druck standen, beweist, dass kluges Kapital seinen Einstieg bereits gewählt hat. Das erwartete Binance-Listing trennt die Wallets, die jetzt einsteigen, von allen, die von außen zuschauen, und den Presale jetzt zu nutzen bedeutet, zu dieser Gruppe zu gehören, statt die Ergebnisse aus der Ferne zu beobachten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen