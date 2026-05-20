Tron Prognose steigt weiter, TRX trotzt dem Crash, während Tron Inc. 140.000 Token nachkauft

Anzeige / Werbung

Der gesamte Kryptomarkt verlor in den letzten sieben Tagen 4,7 Prozent, doch TRON legte im selben Zeitraum um 1,8 Prozent zu und bewies damit eine Stärke, die kaum eine andere Top-10-Kryptowährung vorweisen kann. Tron Inc., das an der NASDAQ notierte Unternehmen, kaufte am 18. Mai weitere 140.382 TRX-Token zu einem Durchschnittspreis von 0,3562 Dollar und erhöhte damit seinen Bestand auf 696,5 Millionen Token. Dieser Unternehmenskauf in einem fallenden Markt sendet ein deutliches Signal an Anleger, die sich nach der Tron Prognose für den Rest des Jahres erkundigen.

Die Moskauer Börse hatte erst am 13. Mai einen MOEXTRX-Index eingeführt, der TRX neben Solana und XRP in das regulierte Finanzsystem brachte. Zwei Tage später reichte Canary Funds den ersten Antrag für einen TRON-ETF in den USA ein. Diese Ereignisse fielen in eine Woche, in der TRON fast 8 Millionen Dollar pro Tag an Netzwerkgebühren erzeugte. Die Tron Prognose hat sich damit von vorsichtig auf deutlich positiv verschoben. Während TRX von institutioneller Aufmerksamkeit profitiert, zieht ein Presale-Projekt mit funktionierenden Werkzeugen Kapital an. Dieser Artikel analysiert die Tron Prognose und stellt ein Projekt vor, das eine andere Art von Rendite anstrebt.

Tron Prognose verbessert sich nach Treasury-Kauf, ETF-Antrag und Moskauer Börsen-Index

Die wichtigste Nachricht für die Tron Prognose am 18. Mai ist der Kauf von 140.382 TRX-Token durch Tron Inc. zu einem Durchschnittspreis von 0,3562 Dollar. Das börsennotierte Unternehmen hat seine Treasury-Bestände damit auf 696,5 Millionen TRX erhöht und zeigt, dass es auch bei fallendem Gesamtmarkt an den langfristigen Wert des Tokens glaubt. Laut Watcher Guru stieg der TRX-Kurs am selben Tag, während Bitcoin und Ethereum weiter fielen. Dieser Zufluss auf Unternehmensebene gibt dem Kurs eine Stütze, die rein spekulative Coins nicht besitzen.

Pepeto: eine gebührenfreie Börse mit Cross-Chain-Bridge von einem ehemaligen Binance-Entwickler

Die Tron Prognose zeigt stabiles Wachstum, doch bei einer Marktkapitalisierung von 33 Milliarden Dollar sind Vervielfachungen eine andere Rechnung als bei einem Presale. Genau hier richtet sich der Blick auf Projekte, die aus einer niedrigeren Basis heraus starten.

Das Team hinter Pepeto umfasst einen Entwickler, der zuvor bei Binance gearbeitet hat, und diese Erfahrung zeigt sich in der Funktionsweise des Trading-Hubs. Das Projekt hat mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital gesichert, während der breite Markt noch unter wichtigen Kursmarken handelte, und dieses Kapital floss ein, weil die Werkzeuge bereits gebaut sind und nicht nur versprochen werden.

Das zweite Werkzeug ist PepSwap, eine gebührenfreie Börse, bei der jeder Handel nichts kostet. Die meisten Börsen berechnen zwischen 0,1 und 0,3 Prozent pro Tausch, und diese Gebühren summieren sich schnell für aktive Händler. PepSwap entfernt diese Kosten vollständig, sodass ein Händler, der 10.000 Dollar bewegt, jeden Dollar behält, anstatt 30 Dollar oder mehr an Gebühren zu verlieren. Dieses gebührenfreie Modell ist der Grund, warum der Presale weiter wächst, während der restliche Markt diskutiert, ob die großen Coins in diesem Jahr verdoppeln werden.

Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001871 Dollar, und ein Listing an einer großen Börse wird erwartet, wenn der Presale endet. SolidProof hat das Sicherheitsaudit durchgeführt, bei dem der gesamte Smart-Contract-Code vor dem Start des Presales unabhängig geprüft und verifiziert wurde. Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token, und die Bridge sorgt dafür, dass diese Token vom ersten Tag an über jede große Blockchain fließen können. Die Tron Prognose sieht ein stetiges Wachstum durch 2026, aber stetiges Wachstum auf einer 34-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung erreicht nicht das, was ein Presale auf diesem Niveau nach einem Listing ermöglichen kann.

Fazit zur Tron Prognose und zum Presale-Zeitfenster

Die Tron Prognose für 2026 zeigt einen Coin mit starken Netzwerkeinnahmen und wachsender institutioneller Unterstützung, und TRX-Anleger, die früh in diesem Zyklus kauften, haben bereits solide Gewinne mitgenommen. Wer den TRON-Anstieg auf niedrigeren Niveaus verpasst hat, findet bei Pepeto gerade eine vergleichbare Ausgangslage, denn der letzte Zyklus hat aus den Wallets, die als erste eingestiegen sind, die größten Gewinner gemacht. Mehr als 10 Millionen Dollar, die während einer Phase der Angst in den Presale geflossen sind, zeigen, dass das Kapital seine Entscheidung bereits getroffen hat.



Der Einstieg heute platziert ein Wallet dort, wo die erwarteten Listing-Ergebnisse hingehen. Nach dem Listing stehen die aktuellen Presale-Konditionen nicht mehr zur Verfügung. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum Presale und den Werkzeugen.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen