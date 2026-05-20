Tron News: Moskauer Börse listet TRX-Index, doch wo entstehen die größten Renditen wirklich?

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Die Moskauer Börse hat am 13. Mai 2026 einen TRON-Index eingeführt und TRX damit erstmals neben Solana und XRP in ein reguliertes Finanzsystem aufgenommen. TRX stieg in derselben Woche um sieben Prozent auf ein Acht-Monats-Hoch über 0,35 Dollar, während die meisten Altcoins seitwärts liefen. Diese Tron News verändert die Perspektive für den Token, weil institutionelles Kapital jetzt einen formalen Benchmark hat. Der Kurs liegt am 18. Mai bei 0,356 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 33 Milliarden Dollar, und die T3 Financial Crime Unit fror 450 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten ein. Dieser Artikel analysiert die wichtigsten Tron News des Monats und beleuchtet einen Presale, dessen Renditepotenzial sich von einem Large Cap deutlich unterscheidet.

Tron News im Mai: Moskauer Börse fügt TRON ihrem regulierten Index hinzu

Die Moskauer Börse bestätigte die Veröffentlichung eines TRON-Index unter dem Ticker MOEXTRX mit gewichteten Preisdaten von Binance, Bybit, OKX und Bitget. Der Index folgt der gleichen Architektur wie die bestehenden Bitcoin- und Ether-Indizes, die im Juni 2025 beziehungsweise Oktober 2025 eingeführt wurden. Futures-Kontrakte auf Basis des Index sind geplant, sobald genügend Preishistorie vorliegt, wie Bitcoin.com berichtete. TRX kletterte am Tag der Indexeinführung auf ein Acht-Monats-Hoch und verzeichnete im Mai einen Anstieg von mehr als sieben Prozent.

Die T3 Financial Crime Unit, eine gemeinsame Initiative von Tether, TRON und TRM Labs, gab bekannt, dass sie weltweit mehr als 450 Millionen Dollar an illegalen Krypto-Vermögenswerten eingefroren hat. Diese Maßnahme stärkt das Vertrauen in das Netzwerk, weil sie zeigt, dass die Chain aktiv gegen illegale Nutzung vorgeht. TRON verarbeitete im Mai 2026 einen Rekord von 13,11 Millionen täglichen Transaktionen, mehr als jede andere Layer-1-Chain an diesem Tag, wie Kraken dokumentierte. Die täglichen Netzwerkgebühren überschritten 7,9 Millionen Dollar, und TRON Inc. kaufte 141.323 TRX bei 0,3538 Dollar.

Changelly prognostiziert einen Bereich von 0,30 bis 0,60 Dollar für 2026, und das Allzeithoch von 0,44 Dollar liegt nur 25 Prozent über dem aktuellen Kurs. Canary Capital treibt seinen TRX-ETF-Antrag voran. Die Marktkapitalisierung von 33 Milliarden Dollar setzt klare Grenzen für prozentuale Gewinne, selbst mit einer vollständigen Erholung zum Allzeithoch.

Pepeto: Presale mit funktionierendem Produkt vor dem erwarteten Listing

Nur wenige Presale-Token liefern ein funktionierendes Produkt vor dem Listing-Tag, und Pepeto gehört zu den wenigen, bei denen die Tools laufen, während Kapital noch in die Einstiegsrunde fließt. Das Team hat Features für frühe Teilnehmer während des Presales freigegeben, und diese Features übernehmen tägliche Handelsaufgaben, die auf jeder anderen Plattform Geld kosten. Das ist ein Projekt, das gebaut wurde, um einen Bedarf zu füllen, den Trader jedes Mal spüren, wenn sie Swap-Gebühren zahlen oder auf einen Cross-Chain-Transfer warten.

Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Trade durchgeht, und markiert Probleme, die Käufer unvorbereitet treffen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken in einem einzigen Schritt und beseitigt den umständlichen Multi-Plattform-Prozess, der Trader verlangsamt und bei jedem Zwischenschritt Gewinne kostet. Ein ehemaliger Binance-Experte führt diesen Aufbau, und die Listing-Erfahrung hinter der Plattform zeigt sich in jeder Entscheidung, von der gebührenfreien Engine bis zum Vertragsprüfungstool. Bevor ein einziger Dollar einfloss, hat SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, sodass Anleger mit einer bestätigten Sicherheitsgrundlage starten konnten.

PepetoSwap erhebt keine Gebühren, was bedeutet, dass jeder Trade mehr Wert im Wallet belässt, anstatt ihn an die Plattform abzugeben. Wer die aktuellen Tron News verfolgt und gleichzeitig nach Einstiegen sucht, die über das begrenzte Aufwärtspotenzial eines 33-Milliarden-Dollar-Tokens hinausgehen, findet hier eine andere Berechnung.

Der Presale hat über die offizielle Pepeto-Website mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der aktuelle Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar mit 420 Billionen Token im Gesamtangebot. Das erwartete Binance-Listing ist das Ereignis, das jede Position neu bewertet, und die Lücke zwischen Presale-Kosten und Börseneröffnung ist der Bereich, in dem die größten prozentualen Gewinne dieses Zyklus entstehen könnten.

Fazit

Die aktuellen Tron News zeigen einen Token, der institutionelle Anerkennung gewinnt, während die aktiven Wallets auf Rekordniveau klettern. Der Einstieg, der heute zum Presale-Preis verfügbar ist, existiert nicht mehr, sobald das Listing eröffnet. Jede Person, die früh in Kryptomärkten Vermögen aufgebaut hat, hat heute gehandelt, anstatt morgen zurückzukehren. Ein ehemaliger Binance-Experte, der einen Handelshub mit Nullgebühren und von SolidProof geprüften Verträgen leitet, ist das Setup, das Wallets belohnen kann, die schnell handeln. Die Tron News dieses Monats bestätigen, dass der Markt reift, aber die größten Renditen liegen dort, wo der Einstieg noch offen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen