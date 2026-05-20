Der südafrikanische Bergbaukonzern meldet ein deutlich stärkeres erstes Quartal 2026: höhere PGM- und Goldpreise, solide Produktion und Fortschritte beim finnischen Keliber-Lithiumprojekt prägen die Story.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Limited! · Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater · Ersteller/Verbreiter: SRC Swiss Resource Capital AG · Autor/Redaktion: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 20.05.2026, 05:43 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der südafrikanische Bergbaukonzern Sibanye Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) meldet für das erste Quartal 2026 eine operative Entwicklung, die am Markt für Aufmerksamkeit sorgt. Während viele Rohstoffunternehmen weiterhin mit Kosteninflation, volatilen Metallpreisen und geopolitischen Unsicherheiten umgehen müssen, profitiert Sibanye-Stillwater von mehreren positiven Faktoren zugleich: deutlich höhere Preise bei Platinmetallen (PGM) und Gold, robuste Produktion in Südafrika, Beiträge aus Recycling und Century sowie Fortschritte beim Keliber-Lithiumprojekt.

Starke Margen: Sibanye-Stillwater profitiert vom Edelmetallboom!

Besonders auffällig ist der starke Anstieg der operativen Ertragskennzahl. Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Quartal 2026 auf 19,4 Mrd. Rand beziehungsweise rund 1,2 Mrd. US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht das einem Anstieg um 371%.

Wichtig für die Einordnung: Das bereinigte EBITDA und die AISC sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Sie sollten daher nicht isoliert betrachtet und nicht mit dem IFRS-Nettoergebnis gleichgesetzt werden, vollständige Finanzzahlen veröffentlicht Sibanye-Stillwater nur halbjährlich.

Vor allem die südafrikanischen PGM-Operationen entwickelten sich robust. Die Produktion legte im Jahresvergleich um 2% auf 383.241 4E-Unzen zu. Gleichzeitig blieb die Kostenbasis trotz inflationsbedingt anspruchsvollem Umfeld weitgehend stabil. Die All-in Sustaining Costs (AISC, Gesamtkosten inklusive Erhaltungsaufwand) lagen bei 24.629 Rand je 4E-Unze beziehungsweise rund 1.507 US-Dollar je Unze.

Noch wichtiger aus Investorensicht: Die durchschnittlich realisierten Korbpreise stiegen sehr deutlich, was für ein EBITDA von 762 Mio. USD sorgte. Während Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) im ersten Quartal 2025 durchschnittlich 1.362 US-Dollar je 4E-Unze erzielte, lag dieser Wert nun bei 2.874 US-Dollar je 4E-Unze. Genau dieser Preisanstieg verbessert derzeit die Margenlage des Unternehmens erheblich.

Auch die Goldsparte entwickelte sich solide. Sibanye-Stillwater profitiert hier weiterhin von hohen Goldpreisen in südafrikanischen Rand, was die Profitabilität der südafrikanischen Goldminen unterstützt. Das bereinigte EBITDA in der Goldsparte stieg auf 4,7 Mrd. Rand beziehungsweise 288 Mio. US-Dollar und lag damit 160% über dem Vorjahreswert. Aus Gründen der Balance sollte allerdings erwähnt werden, dass die AISC in der Goldsparte im Jahresvergleich um 15% auf 3.114 US-Dollar je Unze stiegen.

Ein wichtiger Aktualitäts- und Risikohinweis gehört ebenfalls dazu: Nach Quartalsende meldete Sibanye-Stillwater am 4. Mai 2026 einen tödlichen Vorfall am Kloof 8-Schacht, der Betrieb des Schachts wurde während der laufenden Untersuchung angehalten. Dies ändert nichts an den Q1-Zahlen, unterstreicht aber die operativen Risiken des südafrikanischen Tiefbergbaus.

Vom Edelmetallriesen zum Batteriemetall-Player: Sibanye setzt auf Europas Rohstoffzukunft!

Interessant bleibt zudem die strategische Transformation des Konzerns. Sibanye Stillwater (WKN: A2PWVQ) ist längst nicht mehr ausschließlich ein klassischer Gold- und PGM-Produzent. In den vergangenen Jahren baute das Unternehmen gezielt ein Portfolio aus Lithium-, Nickel- und Batteriemetallprojekten sowie Recycling-Aktivitäten auf. Besonders das finnische Keliber-Lithiumprojekt bleibt dabei ein zentrales Zukunftsthema.

Quelle: Sibanye-Stillwater Limited

Nach den 2025 verbuchten Wertberichtigungen aufgrund niedrigerer langfristiger Lithiumpreisannahmen bleibt der kurzfristige Gegenwind im Lithiumsektor sichtbar. Operativ meldete Sibanye-Stillwater für Q1-2026 jedoch, dass der Bau beim Keliber-Lithiumprojektplanmäßig abgeschlossen wurde und die stufenweise Produktionsaufnahme läuft. Seit der ersten Sprengung am 11. Februar 2026 lagen 42 Kilotonnen Erz auf Halde.

Damit könnte Keliber strategisch besonders interessant bleiben. Das Projekt ist als integriertes finnisches Lithiumvorhaben für eine europäische Batterierohstoff-Wertschöpfungskette positioniert. Gerade Europas Bestrebungen, die Abhängigkeit von asiatischen Batterierohstoffen zu reduzieren, könnten mittel- bis langfristig zusätzlichen Rückenwind liefern. Kurzfristig bleibt die Entwicklung allerdings sensibel gegenüber Lithiumpreisen, Anlaufkosten und Projektumsetzung.

Quelle: Sibanye-Stillwater Limited.

Parallel dazu bleibt Sibanye Stillwater (WKN: A2PWVQ) auch im US-Markt für Palladiumstrategisch relevant. Das Unternehmen profitiert dort von US-Fördermechanismen für kritische Mineralien. Im Q1 2026 wurden bei den US-PGM-Operationen Section-45X-Steuergutschriften von 11 Mio. US-Dollar beziehungsweise 163 US-Dollar je 2E-Unze berücksichtigt. Das verbessert die Kostendarstellung, ersetzt aber nicht die Abhängigkeit von Palladiumpreisen und politischen Rahmenbedingungen.

Fazit: Insiderkäufe, Bilanzmaßnahmen und Preissensitivität!

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt zuletzt auch ein größerer Insiderkauf. Finanzchef Charl Keyter kaufte im März 2026 Aktien im Wert von rund 1,7 Mio. US-Dollar am freien Markt. Solche Insidertransaktionen werden von Investoren häufig als Vertrauenssignal interpretiert, sie ersetzen jedoch keine eigene Risiko- und Bewertungsprüfung.

Spannend bleibt die starke Sensitivität auf steigende Edelmetallpreise. Sibanye Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) zählt weltweit zu den großen Produzenten von Platinmetallen wie Palladium, Rhodium und Platin. Sollte sich die Angebotslage am PGM-Markt weiter verengen, könnte dies die Margensituation zusätzlich verbessern. Umgekehrt würden fallende PGM- und Goldpreise die Ertragslage entsprechend belasten.

Nach dem Q1-Update folgte zudem ein weiterer bilanzstrategischer Schritt: Sibanye-Stillwater platzierte eine überzeichnete 500 Mio. US-Dollar-Anleihe mit 6,25% Kupon und Laufzeit bis 2031. Die Nettoerlöse sollen zusammen mit vorhandenen Barmitteln für den Rückkauf bestehender Stillwater-Schuldtitel eingesetzt werden, im Anschluss meldete das Unternehmen Ergebnisse des Tender Offers für die 4,0%-Senior Notes 2026. Das kann die Fälligkeitsstruktur verbessern, bleibt aber eine Finanzierungsmaßnahme und ersetzt keine operative Ergebniskraft.

Gleichzeitig bleibt die Aktie natürlich nicht risikolos. Das Unternehmen ist stark abhängig von volatilen Rohstoffpreisen, Wechselkursen und politischen Rahmenbedingungen in Südafrika und den USA. Zudem bleiben Batteriemetallprojekte wie Keliber kapitalintensiv und sensibel gegenüber Lithiumpreisbewegungen. Auch operative Risiken im Tiefbergbau,Sicherheitsvorfälle, mögliche Arbeitskonflikte, Kosteninflation und Finanzierungsrisiken sollten nicht ausgeblendet werden.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Dieser Werbeartikel wurde am 19.05.2026 für die Swiss Resource Capital AG erstellt und redaktionell auf Aktualität, Fachkonsistenz und eine ausgewogenere Risiko-/Chancen-Darstellung überarbeitet. Aktualitätsstand: 19.05.2026.

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