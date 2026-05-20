Die TKMS-Aktie ist zuletzt um rund +10% gestiegen und zeigt damit wieder erste Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach der vorherigen Korrektur hellt sich die technische Struktur zunehmend auf, während wichtige Widerstandsbereiche erneut in den Fokus rücken. Vor allem das zurückkehrende Momentum sorgt aktuell für neue Hoffnung auf eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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