Mit der Übernahme von Jit eröffnet Torq Unternehmens-SOCs neue Möglichkeiten für detaillierte kontextbezogene Untersuchungen, die eine präzise Entscheidungsfindung ermöglichen

Torq, der etablierte Marktführer im Bereich agentenbasierter Sicherheitsoperationen, gab heute die Übernahme von Jit bekannt, dem in Boston ansässigen Pionier im Bereich der KI-basierten Kontextgraphen für Cybersicherheit. Dieser Schritt bedeutet einen bedeutenden Fortschritt für die Torq AI SOC-Plattform, da er sicherstellt, dass agentische Untersuchungen präzise durch organisationsspezifische Kontextdaten untermauert werden. Diese Entwicklung definiert das agentische Denken neu und geht über statische Fakten wie Benutzer, Geräte und deren Beziehungen hinaus, um Live-Daten und dynamische Kontextdaten, die darüber gelegt werden einschließlich geschäftlicher Einflussfaktoren und des Echtzeit-Zustands des Unternehmens in den Vordergrund zu stellen.

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Anstatt auf fragmentierte Daten zu reagieren oder Untersuchungen aufgrund einer einzelnen Warnmeldung auszulösen, arbeitet Torq AI mit einer einheitlichen, kontinuierlich aktualisierten kontextbezogenen Schlussfolgerung, die Entscheidungen ermöglicht, die nicht nur nachvollziehbar sind, sondern von Natur aus auf einer einzigen und aktuellen Quelle der Wahrheit basieren. Dies spiegelt nicht nur organisatorische Ressourcen wider, sondern auch Verfahrensdaten, die sich aus der Art und Weise ableiten, wie die Sicherheitsabläufe einer Organisation durchgeführt werden. Das Ergebnis: schnellere Maßnahmen, die mehr Vertrauen schaffen, eine gleichbleibende Präzision gewährleisten und zu besseren Ergebnissen führen, wie beispielsweise die Möglichkeit, mit größerer Zuversicht auf autonome Eindämmung und Bedrohungsprävention umzusteigen.

Die weltweite Dynamik von Torq ist unbestreitbar. Nach der kürzlich erfolgten Sicherung einer Serie-D-Finanzierung in Höhe von 140 Millionen US-Dollar bei einer Unternehmensbewertung von 1,2 Milliarden US-Dollar definiert das Unternehmen neu, was im Zeitalter von AI-SOCs und agentenbasierter KI möglich ist. Torq-AI-Agenten sind bereits fest in den Sicherheitsabläufen von Fortune-500-Unternehmen verankert und bewältigen täglich autonom Millionen komplexer Sicherheitsaufgaben. Mit Hunderten von multinationalen Unternehmen, die mittlerweile unter dem Schutz von Torq stehen darunter eine Elite-Riege mit Carvana, Dolby, Domino's Pizza, Hard Rock Cafe, Macy's, PepsiCo, Procter Gamble, Prudential, Siemens, Uber und Virgin Atlantic wächst der Einfluss des Unternehmens rasant.

"Die heutige Ankündigung ist mehr als nur eine Übernahme sie ist ein entscheidender Moment für Torq und die Zukunft des Sicherheitsbetriebs", sagte Ofer Smadari, CEO und Mitbegründer von Torq. "Durch die Kombination von Jits bahnbrechenden KI-Kontextgraphen und Agentic-Technologien mit der Torq AI SOC-Plattform schaffen wir das ultimative proaktive Angebot für die Cybersicherheit. Mit der erweiterten Torq AI SOC-Plattform können sich Unternehmen auf die richtigen Prioritäten und Ressourcen konzentrieren, in der Gewissheit, dass unser neuer KI-Kontextgraph in einer Welt, in der jede Sekunde zählt, beispiellose unternehmensspezifische Transparenz, Anpassungsfähigkeit und Schutz bietet."

Jit wurde von den visionären Technologen David Melamed und Aviram Shmueli gegründet und erhielt Finanzmittel in Höhe von fast 40 Millionen US-Dollar von Boldstart Ventures, Insight Partners, TechAviv, Lama Partners und Tiger Global. Unter der Leitung von Shai Horovitz, der 2023 die Position des CEO übernahm, nachdem er zuvor als CRO bei Cybereason tätig war, stellte Jit ein erstklassiges Team aus Ingenieuren, Architekten und Entwicklern zusammen, das die Grenzen der Cybersicherheit erweitert hat. Torq freut sich, Melamed und die zahlreichen brillanten Innovatoren von Jit willkommen zu heißen, deren Fachwissen und Ehrgeiz die Mission von Torq vorantreiben und neu definieren werden, was Unternehmen von KI-gestützter Sicherheit erwarten können.

Durch die Integration der "AI Context Graph"-Technologie von Jit wird die Torq AI SOC-Plattform zu einer einheitlichen Intelligenz- und Ausführungsschicht für den gesamten Cybersicherheits-Stack sie erfasst Signale aus allen Quellen und greift über den gesamten Lebenszyklus einer Bedrohung hinweg ein. Es verarbeitet nicht nur Daten, sondern erfasst das Unternehmen im Gesamtkontext Identitäten, Rollen, Berechtigungen und die Sensibilität von Daten und deckt Risiken präzise und umfassend auf. Jedes Signal wird in einer einzigen Entscheidungsebene zusammengeführt, in der Maßnahmen in den Bereichen Erfassung, Triage, Untersuchung und Reaktion automatisiert, lückenlos nachvollziehbar und am tatsächlichen Kontext ausgerichtet sind.

In einer zunehmend unbeständigen Bedrohungslandschaft verschafft die erweiterte Torq AI SOC-Plattform Sicherheitsteams einen entscheidenden Vorteil: Sie beschleunigt die Reaktion, verbessert die Entscheidungsfindung und ermöglicht es ihnen, Angreifern mit Klarheit und Zuversicht einen Schritt voraus zu sein.

Über Torq

Torq revolutioniert die Cybersicherheit mit der Torq KI SOC-Plattform. Torq ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle sofort und präzise zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Zu den Kunden von Torq zählen große multinationale Unternehmen wie Abnormal Security, Armis, Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka und Pull Bear), Informatica, Kyocera, PepsiCo, Procter Gamble, Siemens, Telefónica, Valvoline, Virgin Atlantic und Wiz.

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