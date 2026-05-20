Viele Anleger schauen bei den 13F-Formularen nur wie die Stars die KI-Giganten traden. Wer tiefer blickt, findet eine Biotechperle im Depot von Druckenmiller. Potenzial für das erste Medikament: 5 Milliarden US-Dollar!Revolution Medicines ist eine amerikanische Biotechschmiede aus Redwood City in Kalifornien. Das Unternehmen hat sich auf zielgerichtete Therapien gegen sogenannte RAS-abhängige Krebsarten spezialisiert. Die Form der Tumore gilt seit Jahrzehnten als besonders schwierig medikamentös zu behandeln. Revolution entwicklet eine Reihe neuartiger RAS(ON)-Inhibitoren, die sich direkt an mutierte RAS-Proteine binden und damit zentrale Wachstumssignale von Tumoren unterbrechen sollen. …Den vollständigen Artikel lesen
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