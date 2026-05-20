Hyperliquid Prognose: SpaceX-Futures treiben HYPE auf 45 Dollar, wie weit kann der Kurs steigen?

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Hyperliquid machte am 18. Mai Schlagzeilen, als Trade.xyz die ersten SpaceX-Pre-IPO-Perpetual-Futures auf der Plattform startete und der HYPE-Token innerhalb von Stunden um 7 Prozent stieg. Der SPCX-Kontrakt eröffnete bei 150 Dollar, schoss auf 216 Dollar und pendelte sich bei 203 Dollar ein, bei einem Volumen von 33 Millionen Dollar am ersten Tag. Die Hyperliquid Prognose bekommt durch diese Entwicklung eine neue Dimension, weil die Plattform zeigt, dass Krypto-Infrastruktur Märkte abbilden kann, die traditionelle Finanzhäuser nicht zugänglich machen. HYPE notiert bei 45,17 Dollar und ist seit Jahresbeginn um 70 Prozent gestiegen, während Bitcoin und Ethereum Verluste verzeichnen. In diesem Artikel analysieren wir die treibenden Kräfte hinter der Hyperliquid Prognose und schauen auf die wichtigsten Kurslevel. Dabei betrachten wir auch ein Presale-Projekt, das ein anderes Renditeprofil bietet als ein Token mit über 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Hyperliquid Prognose: SpaceX-Pre-IPO-Futures starten und HYPE steigt gegen den Markttrend

Trade.xyz startete am 18. Mai um 5:16 Uhr UTC den ersten SpaceX-Pre-IPO-Perpetual-Futures-Kontrakt auf Hyperliquid unter dem Ticker SPCX-USDC, wie CoinDesk berichtete. Der Kontrakt implizierte eine SpaceX-Bewertung von 1,78 Billionen Dollar. Innerhalb von Stunden schoss SPCX auf 216 Dollar, bevor der Preis sich bei 203 Dollar stabilisierte.

Das Handelsvolumen erreichte 33 Millionen Dollar bei einem Open Interest von 21,8 Millionen Dollar. SpaceX hatte am 1. April vertraulich bei der SEC eingereicht und visiert den 11. Juni als IPO-Termin an. HYPE stieg am selben Tag um 7 Prozent und übertraf die meisten großen Token in einem schwachen Markt.

Laut Decrypt hat die HIP-3-Infrastruktur über 120 Milliarden Dollar Gesamtvolumen verarbeitet, und am 8. April generierten HIP-3-Deployer 48,1 Prozent des Plattformvolumens. Coinbase wurde zum offiziellen USDC-Treasury-Deployer ernannt, und der 21Shares-THYP-ETF startete in dieser Woche. Die Hyperliquid Prognose profitiert von dieser institutionellen Anbindung.

HYPE notiert bei 45,17 Dollar, 70 Prozent über dem Jahresstart von 24,17 Dollar. Das Open Interest kletterte seit dem 12. Mai um 27 Prozent auf 2,01 Milliarden Dollar. Das Allzeithoch liegt bei 59,37 Dollar, und Arthur Hayes sieht 150 Dollar bis August 2026. Widerstand liegt bei 45,62 bis 47 Dollar. Die kurzfristige Hyperliquid Prognose hängt davon ab, ob HYPE bei einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden Dollar noch die Rendite liefern kann, die ein Presale-Einstieg ermöglicht.

Pepeto: Presale-Einstieg vor erwartetem Binance-Listing mit einem vom Pepe-Gründer gebauten Projekt

Die Hyperliquid Prognose zeigt, was eine Plattform mit echtem Volumen erreichen kann, doch bei über 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist das prozentuale Aufwärtspotenzial begrenzt. Wer nach dem Renditeprofil sucht, das frühe HYPE-Käufer hatten, schaut auf Presale-Projekte vor dem Listing.

Während HYPE über einen regulierten ETF Zugang zu einer funktionierenden Börse bietet, könnte Pepeto größere Renditen ermöglichen, weil der Presale-Einstieg noch offen ist. Die Zahlen untermauern das Interesse: Mehr als 10 Millionen Dollar flossen bei 0,0000001871 Dollar pro Token, und das Angebot von 420 Billionen Token ist darauf ausgelegt, frühe Wallets zu belohnen.

Schaut man über die Presale-Dynamik hinaus, ist Pepeto ein vollständiges Utility-Projekt, das von einem Pepe-Mitgründer gebaut wurde. Die offizielle Pepeto-Website zeigt PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse, die die Kostenbarriere bei jedem Tausch beseitigt.

Die Pepeto Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken in Minuten zu niedrigeren Kosten. SolidProof hat den gesamten Vertragscode geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was die Sicherheit der Codebasis durch eine unabhängige Stelle bestätigt.

Wallets, die im letzten Zyklus früh eingestiegen sind, verwandelten kleine Positionen in lebensveränderndes Geld. Pepeto wurde vom selben Pepe-Mitgründer gebaut, der mit 420 Billionen Token bereits eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte. Die vollständige Roadmap ist auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.

Fazit

Die Rendite eines HYPE-Einstiegs bei 45 Dollar ist real, doch die Renditefaktoren bei einem Presale-Einstieg in Pepeto vor dem erwarteten Binance-Listing liegen in einer völlig anderen Größenordnung. Im letzten Zyklus machte die Krypto-Welt Millionäre aus den Wallets, die sich bewegten, bevor die Masse auftauchte, und genau dieses Zeitfenster ist jetzt offen. Die Hyperliquid Prognose zeigt beeindruckende Zahlen, doch in den Presale einzusteigen sichert Bedingungen, die das Listing dann belohnen könnte, und die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieser Einstieg noch möglich ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen