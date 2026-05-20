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Baloise Swiss Property Fund mit erfolgreichem Halbjahresergebnis 2025/26



20.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Medieninformation Basel, 20. Mai 2026. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF) wies für das Halbjahr 2025/26 ein erfolgreiches Ergebnis aus. Das Fondsportfolio konnte durch eine Akquisition weiter vergrössert werden. Auch in unsicheren Zeiten erzielte der BSPF in der Berichtsperiode eine sehr gute Performance von 5.8%. «Im Halbjahr 2025/26 konnten wir das Fondsportfolio durch eine gezielte Akquisition weiter ausbauen. Mit der geplanten Kapitalerhöhung wollen wir Liegenschaften im Wert von rund CHF 300 Mio. erwerben. Damit streben wir eine weitere Diversifikation des Fondsportfolios an», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG. Erfreuliche Perfomance des BSPF Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 hat sich der Börsenkurs des BSPF erfreulich von CHF 136.00 auf CHF 140.80 (nach Ausschüttung) entwickelt. Unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 3.10 pro Anteil beträgt die Performance in der Berichtsperiode 5.8%. Die Performance des BSPF liegt damit deutlich über dem SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT*) mit einer Performance von 0.6%. Deutlicher Anstieg der Soll-Mieterträge Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 belaufen sich die Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 29.55 Mio. (Vorjahr CHF 24.34 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Mieterträge um CHF 5.21 Mio. oder rund 21.4%. Diese deutliche Steigerung resultiert mehrheitlich aus den Zukäufen, welche im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung im Jahr 2025 realisiert werden konnten (rund CHF 4.76 Mio.). Die Mietausfallrate konnte gegenüber dem 30. September 2025 (3.0%) weiter reduziert werden und beträgt per Ende März 2026 noch 2.9% der Soll-Mietzinseinnahmen. Bezug nach Sanierung in Zürich Eine Wohnliegenschaft in Zürich konnte nach erfolgter Kernsanierung mit Aufstockung per 1. März bezogen werden. Neben einer energetischen Verbesserung der Gebäudehülle wurden durch die Umnutzung von Gewerbeflächen in Wohnungen wie auch durch die Aufstockung der Liegenschaft insgesamt acht zusätzliche Wohnungen geschaffen. Attraktive Akquisition in Olten Die Fondsleitung hat für den BSPF Mitte Januar eine hochwertige Gewerbeliegenschaft in Olten erworben. Das Objekt befindet sich in einer erstklassigen Mikrolage auf der Achse Bahnhof-Zentrum und ist langfristig vermietet (durchschnittliche Restlaufzeit der fixierten Mietverträge (WAULT): rund 5 Jahre). Die solventen Ankermieter sowie flexible Grundrisse unterstreichen die Attraktivität der Immobilie. Die kommerziell genutzte Liegenschaft generiert zusätzliche jährliche Soll-Mieterträge von rund CHF 935'000 und trägt zur weiteren Diversifikation und zum Wachstum des Fonds bei, ohne die bestehende Strategie mit hohem Wohnanteil wesentlich zu verändern. Geplante Kapitalerhöhung für weiteres profitables Wachstum Der Wachstumspfad des Fonds wird in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/26 mit der am 2. April 2026 kommunizierten geplanten Kapitalerhöhung über rund CHF 150 Mio. und Liegenschaftszukäufen mit einem Volumen von rund CHF 300 Mio. weiterverfolgt. Durch die Akquisition von bis zu 14 Liegenschaften kann das Portfolio weiter diversifiziert werden. Fondsportrait Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2026 91 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1.38 Mrd. Fondsinformationen Name Baloise Swiss Property Fund Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033 Fondswährung CHF Ertragsverwendung ausschüttend Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich Tickersymbol BALSP Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer: Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons». Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar. * SIX Index AG ist die Quelle des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (Symbol: SWIIT) und der darin enthaltenen Daten. SIX Index AG war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Index AG übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Index AG stammenden Informationen ist untersagt. Der SWIIT ist lediglich als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt. Dieser sollte ausdrücklich nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und Performancemessung herangezogen werden. Weitere Informationen www.baloise.ch

www.baloise.ch/immobilienfonds Kontakt Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise Asset Management AG Baloise Asset Management AG wurde als Anlageberater und Vermögensverwalter im 2001 gegründet und ist seit 2020 im Besitz einer Fondsleitungslizenz. Baloise Asset Management AG stellt hochwertige Finanzprodukte für Helvetia Baloise Holding AG und für Drittkunden zur Verfügung. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

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