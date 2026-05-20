The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2026
ISIN Name
FR0013131877 REP. FSE 16-26 O.A.T.
DE000HLB3RM8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05C/18
XS1991190361 CESKE DRAHY 19/26
DE000A41YCN8 SGL CARBON SE O.N. NEUE
DE000LB1P522 LBBW STUFENZINS 18/26
US404280BB43 HSBC HLDGS 16/26
DE000HLB3RH8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/18
DE000DDA0KG6 DZ BANK IS.A937
FR0013382116 BPIFRANCE 18/26
US222213BC32 CEB 23/26 MTN
XS2626773381 OTP BNK 23/27 FLR MTN
XS2620752811 ARION BANK 23/26 MTN
USU71000BL32 PENSKE TR.L. 23/26 REGS
LU0098995292 UBS(L)EQ.-US SU.(DL) P-AC INVESTMENT
FR0014000NZ4 RENAULT SA 20/26 MTN
XS1660709616 OTTO GMBH MTN 17/26
XS2344385815 RYANAIR 21/26 MTN
XS2411726438 LANDSBANKINN 21/26 MTN
AU3CB0289205 AIR NZ LTD 22/26
XS1419869885 TELECOM ITALIA 16/26 MTN
XS2482936247 RWE AG MTN 22/26
US404280CM98 HSBC HLDGS 20/27 FLR
FR0014003N10 BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2026
ISIN Name
FR0013131877 REP. FSE 16-26 O.A.T.
DE000HLB3RM8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05C/18
XS1991190361 CESKE DRAHY 19/26
DE000A41YCN8 SGL CARBON SE O.N. NEUE
DE000LB1P522 LBBW STUFENZINS 18/26
US404280BB43 HSBC HLDGS 16/26
DE000HLB3RH8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/18
DE000DDA0KG6 DZ BANK IS.A937
FR0013382116 BPIFRANCE 18/26
US222213BC32 CEB 23/26 MTN
XS2626773381 OTP BNK 23/27 FLR MTN
XS2620752811 ARION BANK 23/26 MTN
USU71000BL32 PENSKE TR.L. 23/26 REGS
LU0098995292 UBS(L)EQ.-US SU.(DL) P-AC INVESTMENT
FR0014000NZ4 RENAULT SA 20/26 MTN
XS1660709616 OTTO GMBH MTN 17/26
XS2344385815 RYANAIR 21/26 MTN
XS2411726438 LANDSBANKINN 21/26 MTN
AU3CB0289205 AIR NZ LTD 22/26
XS1419869885 TELECOM ITALIA 16/26 MTN
XS2482936247 RWE AG MTN 22/26
US404280CM98 HSBC HLDGS 20/27 FLR
FR0014003N10 BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN
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