DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REFORMEN - Angesichts ausbleibender Reformprojekte übt der Chef des Münchner ifo-Instituts scharfe Kritik an der Arbeit der Bundesregierung. "Der entscheidende Fehler ist, dass die Koalition kein Konzept entwickelt hat, wo sie hin will. Im Koalitionsvertrag gibt es ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen, die man mehr oder weniger erfolgreich abarbeitet. Mehr gibt es nicht", sagte Fuest dem Stern. Die Bundesregierung brauche eine glaubwürdige Gesamtstrategie, wie sie Deutschland in den nächsten Jahren wieder wettbewerbsfähig aufstellen wolle. Ein Plan, der die Menschen überzeuge und motiviere. "Das bisherige Agieren der schwarz-roten Koalition hat eher zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung geführt", sagte Fuest. (Stern)

M&A/IPO - Trotz Irankrieg, Ölpreisrisiken und wachsender Unsicherheit beobachtet JP-Morgan-Managerin Dorothee Blessing am Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) und für Börsengänge derzeit einen Boom. "Wir sehen eine massive Dynamik über Landesgrenzen hinweg", sagte sie dem Handelsblatt. Blessing wurde gerade zur Co-Chefin der Investmentbank von JP Morgan Chase befördert. Damit ist sie die einflussreichste Deutsche bei einer US-Großbank. Das weltweite M&A-Volumen liege mit 1,9 Billionen Dollar fast 30 Prozent höher als vor einem Jahr, sagte Blessing - es sei der zweithöchste Wert des vergangenen Jahrzehnts. "Das ist wirklich bemerkenswert, und wir erwarten nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändert", so Blessing. (Handelsblatt)

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May 20, 2026 00:40 ET (04:40 GMT)

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