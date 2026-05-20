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Erleben wir jetzt eine Drohnen-Rally 2.0 an der Börse? Am Wochenende gingen Aufnahmen von ukrainischen Drohnen über Moskau um die Welt.

Der Luftraum rund um die russische Hauptstadt galt bisher als der am besten gesicherte. In den USA wächst die Sorge, dass iranische Drohnen von Kuba aus das Domizil von Donald Trump in Florida erreichen könnten. Und genau in dieser Zeit zündet Volatus Aerospace den Wachstumsturbo. Während viele Rüstungs- und Drohnenaktien zuletzt deutlich korrigierten, zeigt die Aktie eine bemerkenswerte relative Stärke. Gleichzeitig nimmt die Umsatzentwicklung der Kanadier ab dem laufenden Quartal massiv an Fahrt auf. NATO-Aufträge, Defence-Training, eigene Softwarelösungen und der Aufbau einer kanadischen Drohnenproduktion könnten Volatus in eine völlig neue Größenordnung katapultieren.



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So sieht relative Stärke aus

Vor rund einem Jahr startete die erste Drohnen-Rally an der Börse. Mittendrin ist die Aktie von Volatus Aerospace. Damals stand das Wertpapier des kanadischen Drohnenspezialisten noch bei 0,09 EUR. Innerhalb von 10 Monaten schoss die Aktie in der Spitze auf 0,54 EUR. Seit März konsolidiert sie wie der gesamte Rüstungssektor.

Während die Aktien von Rheinmetall und DroneShield zuletzt deutlicher unter Druck geraten sind, konnte sich Volatus trotz der allgemeinen Schwäche im Drohnen- und Rüstungssektor vergleichsweise stabil halten.

Besonders auffällig ist, dass die Aktie nach dem starken Anstieg im Sommer 2025 nur moderat konsolidiert hat. Im Bereich zwischen rund 0,40 EUR und 0,45 EUR scheint sich aktuell eine stabile Unterstützungszone auszubilden.

Insgesamt wirkt das Chartbild der Volatus-Aktie derzeit deutlich robuster als viele Vergleichswerte aus dem Sektor. Sollte sich die Marktstimmung für Rüstungs- und Drohnenaktien wieder verbessern, könnte Volatus daher zu den Titeln gehören, die überproportional schnell neue Dynamik aufnehmen.

Die Volatus-Aktie erscheint reif für den nächsten Kurssprung. Quelle: LSEG

Wichtige Meilensteine in Q1

Ein weiteres Zeichen der Stärke war in der vergangenen Woche die Reaktion der Börse auf die Zahlen von Volatus zum ersten Quartal 2026. Denn auf den ersten Blick wirken die Zahlen unspektakulär. Doch dahinter zeichnet sich eine Entwicklung ab, die auf ein deutlich dynamischeres Wachstum in den kommenden Quartalen hindeutet. Der Haupttreiber ist das boomende Rüstungs- und Regierungsgeschäft, das als das am schnellsten wachsende Segment des Unternehmens glänzt.

CEO Glen Lynch stellte klar, dass mehrere Verträge, die eigentlich bereits im ersten Quartal umsatzwirksam werden sollten, durch kurzfristige Lieferkettenengpässe ausgebremst wurden. Die Gründe hierfür sind die verschärften geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie neue US-Exportkontrollen. Genau diese Projekte dürften nun ab dem zweiten Quartal Umsatz und Ergebnis zusätzlich kräftig antreiben.

Im ersten Quartal machte Volatus strategisch jedenfalls enorme Fortschritte. Mit dem Wechsel an die Toronto Stock Exchange gelang der nächste Reifeschritt des Unternehmens. Gleichzeitig wurde Volatus als eines der erfolgreichsten Technologieunternehmen der TSX Venture 50 ausgezeichnet. Die Aktie wird übrigens auch an deutschen Börsen rege gehandelt.

Noch wichtiger dürfte jedoch die operative Entwicklung sein. Der Konzern baut seine Position im Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt konsequent aus. Besonders bedeutend war die Vergabe eines NATO-Auftrags zur Ausbildung von Drohnenpiloten für komplexe Einsatzprofile wie Aufklärung, Überwachung, Such- und Rettungsmissionen oder Grenzschutz. Darüber hinaus läuft inzwischen die Auslieferung des bis zu 9 Mio. CAD schweren ISR-Trainingssystems an, dessen erste Tranche ursprünglich bereits im ersten Quartal verbucht werden sollte.

Der Markt scheint zunehmend zu erkennen, dass Volatus weit mehr als ein klassischer Drohnenbetreiber ist. Das Unternehmen entwickelt sich immer stärker zu einem integrierten Technologieanbieter mit eigener Hardware, Software, Ausbildungskapazitäten und Produktionsinfrastruktur. Ein zentraler Baustein dabei ist die neue SKYDRA-Plattform, die Anfang März vorgestellt wurde. Die Software richtet sich an Streitkräfte, Behörden und Betreiber kritischer Infrastruktur und eröffnet Volatus erstmals ein wiederkehrendes SaaS-Geschäftsmodell mit potenziell attraktiven Margen. Dabei handelt es sich um ein System zur Erkennung, Überwachung und potenziellen Abwehr von Drohnen. Im aktuellen Umfeld also sehr spannend.

Parallel treibt das Unternehmen die Entwicklung weiterer eigener Plattformen wie der KI-basierten V-Cortex-Autonomieplattform oder des schweren Condor-XL-Systems voran. Unterstützung erhält Volatus dabei sogar durch staatliche Innovationsförderung in Kanada.

Auch den Ausbau der eigenen Infrastruktur treibt Volatus voran. In den Standort in Mirabel, Québec, sollen in den kommenden Jahren mehr als 10 Mio. CAD investiert werden, um eine souveräne kanadische Drohnenproduktion aufzubauen. Das passt zur neuen kanadischen Verteidigungsstrategie, die milliardenschwere Investitionen vorsieht und bei der heimische Anbieter gezielt bevorzugt werden. Besonders interessant ist, dass unbemannte Systeme, autonome Technologien, Sensorik und Trainingslösungen ganz offiziell zu den priorisierten Zukunftsbereichen gehören. Genau in diesen Segmenten ist Volatus hervorragend positioniert.

Auch bei zivilen Anwendungen erfolgreich

Ein weiterer Grund, warum die Aktie sich gut hält und über viel Potenzial verfügt, ist, dass man eben auch bei zivilen Anwendungen erfolgreich unterwegs ist. So erschließt Volatus beispielsweise mit Schwerlast-Drohnen für Offshore-Windparks einen neuen Wachstumsmarkt. Künftig sollen Lasten von bis zu 100 Kilogramm zwischen Schiffen und Windkraftanlagen transportiert werden. Parallel wächst das internationale Trainingsgeschäft, unter anderem durch eine Kooperation mit der University of Technology in Jamaika. Gleichzeitig laufen die etablierten Infrastrukturprojekte stabil weiter. Dazu gehören Inspektionsaufträge für eines der größten nordamerikanischen Stromnetzwerke sowie Pipeline-Überwachungen mit inzwischen mehr als 75.000 Flugstunden Erfahrung.

Wachstumsfinanzierung gesichert

Bemerkenswert ist die finanzielle Situation. Trotz der laufenden Expansion verfügte Volatus zum Start des zweiten Quartals über rund 31,7 Mio. CAD liquide Mittel. Damit besitzt das Unternehmen ausreichend finanzielle Flexibilität, um die Wachstumsstrategie ohne Finanzierungsdruck umzusetzen. Das Management macht zudem deutlich, dass der Weg zum EBITDA-Break-even über steigende Umsätze und nicht über weitere Sparmaßnahmen führen wird.

Fazit: Entscheidende Phase

Jetzt könnte die entscheidende Phase beginnen. Das erste Quartal dürfte rückblickend das letzte Quartal mit moderatem Wachstum gewesen sein. Denn mit dem Anlaufen der verschobenen NATO-Auslieferungen, den neuen Trainingsverträgen, dem Ausbau des Defence-Geschäfts und den ersten Softwareerlösen verfügt Volatus über mehrere potenzielle Wachstumstreiber. Sollte das Unternehmen die operative Dynamik bestätigen, könnte sich die zuletzt gezeigte relative Stärke der Aktie gegenüber anderen Drohnen- und Verteidigungswerten als Vorbote einer deutlich größeren Aufwärtsbewegung erweisen.



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