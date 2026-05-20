Goldman Sachs stößt XRP-ETFs ab, was die XRP Prognose jetzt wirklich besagt

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Goldman Sachs hat im ersten Quartal 2026 ihre gesamte XRP-ETF-Position von rund 154 Millionen Dollar vollständig aufgelöst, obwohl die Bank noch Ende 2025 der größte institutionelle Halter von XRP-ETF-Produkten war. Die XRP Prognose steht damit vor einer neuen Realität, denn der wichtigste Wall-Street-Akteur hat den Altcoin-Markt verlassen. Gleichzeitig hat der CLARITY Act am 14. Mai den Bankenausschuss des Senats mit 15 zu 9 Stimmen passiert, was XRP regulatorische Klarheit bringen könnte.

Goldman Sachs verkauft alle XRP-ETFs, während der CLARITY Act vorankommt, die XRP Prognose im Spannungsfeld

Goldman Sachs hat laut der aktuellen 13F-Meldung alle XRP-bezogenen ETF-Positionen im ersten Quartal 2026 liquidiert, wie Crypto Briefing berichtete. Ende 2025 hielt die Bank noch rund 154 Millionen Dollar in XRP-Produkten von Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale und 21Shares und war damit der größte institutionelle Halter. Jetzt zeigt die Meldung keine einzige XRP-Position mehr. Goldman hat gleichzeitig alle Solana-ETFs liquidiert und die Ethereum-Bestände um 70 Prozent gekürzt, während Bitcoin mit rund 700 Millionen Dollar die dominierende Position blieb.

Auf der regulatorischen Seite hat der CLARITY Act am 14. Mai den Bankenausschuss des Senats mit einer überparteilichen Abstimmung von 15 zu 9 passiert, wie MEXC News berichtete. Das Gesetz würde XRP formal als digitale Ware einstufen und den Status unumkehrbar machen. Für die Preisentwicklung von XRP ist dieser Fortschritt entscheidend, weil institutionelle Verwalter, die bisher auf gesetzliche Klarheit warteten, danach einsteigen könnten.

XRP wird heute bei rund 1,38 Dollar gehandelt, nachdem der Token nach einem kurzen Anstieg auf 1,54 Dollar wieder unter 1,40 Dollar gefallen ist. Gewinnmitnahmen drückten den Kurs zurück, obwohl Käufer bei der Unterstützung um 1,38 Dollar wieder eingestiegen sind. Für einen Ausbruch muss XRP die 1,48-Dollar-Marke zurückerobern, die den ganzen Monat als Widerstand fungierte.

Pepeto bringt eine arbeitende Börse in einen Presale, der bereits über zehn Millionen Dollar eingesammelt hat, die Alternative zur XRP Prognose

Während die Preisentwicklung von XRP auf legislative Katalysatoren wartet, baut Pepeto seinen Wert auf Werkzeugen auf, die heute funktionieren. Die arbeitenden Tools hinter dem Projekt legen das Fundament für einen möglichen Kursanstieg, wenn die Listung live geht.

Die Börse hat mehr als 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital angezogen, womit sie den meisten neuen Token in dieser Entwicklungsphase voraus ist. Im Vergleich zu anderen Presale-Token, die bereits bei deutlich höheren Einstiegspunkten liegen, ist Pepeto auf der offiziellen Pepeto-Website derzeit zum Preis von 0,0000001871 Dollar erhältlich, und diese niedrige Schwelle ist ein Grund, warum weiterhin neue Käufer hinzukommen. Frühe Teilnehmer, die sich in niedrigeren Stufen positioniert haben, sehen bereits Buchgewinne, und die erwartete Binance-Listung könnte die Ergebnisse weit über das hinaus steigern, was der Presale-Preis vermuten lässt.

Während sich die Nachricht über das Projekt in Krypto-Kanälen verbreitet, treten weitere Wallets dem Presale bei, weil sie eine Position sichern wollen, bevor das Listungsfenster sich schließt. Im Kern von Pepeto steht eine arbeitende Börse, die von einem Pepe-Mitgründer aufgebaut wurde, und sie umfasst PepetoSwap für den direkten Token-Handel sowie einen Risiko-Scanner, der potenzielle Probleme markiert, bevor ein Handel ausgeführt wird. Beide Werkzeuge sind live und auf der offiziellen Pepeto-Website zum Testen verfügbar, was bedeutet, dass dieses Projekt Produkte liefert statt Versprechen.

Halter erhalten Zugang zu denselben Handelsdaten, die größere Akteure nutzen, weil der Risiko-Scanner das Verhalten von Token verfolgt und Veränderungen markiert, bevor die Preise reagieren. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer eine unabhängige Bestätigung der Sicherheit erhalten, bevor sie Kapital einsetzen. Angesichts der wachsenden Nachfrage, der arbeitenden Werkzeuge und der erwarteten Binance-Listung wird das Zeitfenster für den Presale-Einstieg mit jedem Tag kleiner.

Fazit

Während die XRP Prognose für 2026 weiterhin Aufmerksamkeit auf sich zieht, haben die Wallets, die mehr als 10 Millionen Dollar in Pepeto investiert haben, ihre Einschätzung bereits in einem schwierigen Marktumfeld getroffen. Dieses Kapital kam, während die meisten Token verloren, was zeigt, dass informierte Anleger das Ergebnis kalkuliert hatten.

Frühe XRP-Halter sagen alle dasselbe: Sie hätten fast verzichtet und wünschen sich, mehr investiert zu haben. Dasselbe Signal ist gerade jetzt bei Pepeto sichtbar, wo ein Pepe-Mitgründer und geprüfte Werkzeuge hinter dem Preis stehen. Den Presale vor der erwarteten Binance-Listung zu nutzen, trennt die Wallets, die gehandelt haben, von denen, die nur lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen