Samsung hat ein Problem: Ab dem morgigen Donnerstag stehen beim südkoreanischen Techgiganten die Bänder still. Grund: Das Unternehmen konnte sich bei Lohnverhandlungen nicht mit der Gewerkschaft einigen. Die Folge ist ein massiver Streik: 47.000 Mitarbeiter legen die Arbeit nieder. Für Samsung kommt die Arbeitsniederlegung zur Unzeit.• 47.000 Mitarbeiter legen die Arbeit nieder, Samsung droht Produktionschaos• Streik trifft Chipriesen mitten im Kampf gegen Micron, TSMC und Apple• Analysten warnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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