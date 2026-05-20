Forschende der Columbia University analysierten Daten der UK Biobank und fanden heraus: Die falsche Schlafdauer belastet unsere Organe und lässt sie schneller altern Dass guter Schlaf ein wichtiger Faktor eines gesunden Lebens ist, ist gut untersucht. Wie die Schlafdauer und das biologische Alter miteinander zusammenhängen, ist hingegen wenig untersucht. Forschende der Columbia University kommen jetzt zu dem Ergebnis, dass wichtige Organe durch "falsches" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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